清明連假過後，11個觀光旅遊熱點聚集150萬人次人潮，再讓疫情緊繃。基於疫情不容閃失，各部門啟動彈性上班、分流辦公，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。但台灣真的做好超前部署了嗎？一旦疫情失控，台灣是否曾考慮設置方艙醫院？

年初疫情來襲時，大陸在武漢封城的元月23日，建起火神山及雷神山醫院，這是仿17年前北京收治非典患者建的小湯山醫院模式，但新冠肺炎疫情嚴重遠超過SARS期間，大陸2月4日決定徵用相關設施建立「方艙醫院」。

方艙醫院最早是1960年代美軍打越戰收治傷兵的應急野戰醫院，但考慮新冠疫情傳播感染能力迅猛，建立一次能收治隔離上千人的方艙醫院，成為不得不的選擇。

拿大陸最早建起的「東西湖方艙醫院」為例，是武漢市政府徵用「中國文化博覽中心」，再分4個隔離廳，其中3個改為「方艙醫院」，最先開放的A區面積9000多平方公尺，比標準足球場還大，3個區合計容納2000多病患，是大陸建起的13個方艙醫院中最大的。

如此規畫顯示，武漢一開始就有了病患可能短期內暴增到2萬例以上的思考。農曆年前，湖北病例確診數才270例，死亡數6例；直到2月4日，整個大陸確診病例2萬4000例，武漢的確是震央，先行規劃爆增一點不為過。

疫情剛爆發當時，大陸確實措手不及，比如一家四口，丈夫先發燒被確診，當晚妻子也因感染發燒，隔數日住一起的婆婆同樣確診，但先生送到定點醫院，因醫院不足，妻被送往快捷酒店，婆婆則因收治場所不足被要求「居家隔離」，隨後，孩子被居家隔離的婆婆感染。類似這樣的悲劇所在多有，不少家庭因此瀕臨崩潰，更顯示闢建大型場所隔離收治的必要性。

更需超前部署的是醫護人員及配備。大陸方艙醫院最開始被詬病，是因一個醫護要照顧4、50病患，試想，一個醫生看50病例，一小時看10人也得5個小時。雖說方艙以收容輕症為主，但一旦成重症，又如何能救急。

儘管外界不看好這「生命之艙」，甚至拿微博「方艙院內患者跳廣場舞」取笑，但當3月10日武昌洪山體育館的方艙醫院，送走最後一批患者，全大陸方艙正式休艙時，不少歐美民眾確實刮目相看，感嘆大陸鐵腕卻有效的收治措施，包括西班牙、土耳其等國也開始仿傚。

疫情指揮中心表示，疫情一旦惡化，台灣應變醫院加一般隔離醫院全數清空，可達2萬床。我們慶幸台灣或許用不上，但料敵從寬，御敵從嚴，方艙是集中收治，我們的應變及隔離醫院卻分布各縣市，總數100多家，試問如此一來，如何做到集中收治與隔離？真正的超前部署，不能只空談，而是要具體部署與實踐。