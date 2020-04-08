2020年4月8日凌晨零時，大陸湖北武漢市正式解除通道管控，也就是所謂的解封。

這一刻，不僅1100萬武漢人、也不僅6000萬湖北人等待了76天之久，全球更是屏息以待。因為武漢解封帶給正在飽受新冠疫疾之苦的國家、城市和廣大的人民，一個欣慰、希望與信心，證明面對無情、刁鑽、多變的病毒和疫情，人類還是有可能取得一定的進展。

或許此刻就說抗疫成功還太早、說戰勝病毒也還太快，但是相對於封城期間，解封後的武漢總算可以回到一個相對正常許多的生活；外出、購物、見面，這些過去以來一直被認為是再平常不過的人際活動，只有在失去的時候，人們才知道這是多麼難得、多麼值得珍惜。

作為新冠疫情最早出現的城市和省分，從封城到封省，從火神山、雷神山到方艙醫院，從社區管理到日常採購，甚至從無人機防疫到5G網路串連醫院團隊，從官方到民間…，大陸在武漢與湖北進行了許多人類歷史上首見或是罕見的實驗，其間驚濤駭浪、崎嶇起伏，點點滴滴的經驗都值得現今正在疫情中水深火熱的歐美國家、在死亡陰影下生活的西方民眾深刻省思。

新冠疫情爆發以來，西方世界對大陸、對湖北、對武漢，一路懷抱著極為負面的評價，冷熱熱諷、歧視訕笑，至今仍不肯改掉「武漢肺炎」說法、仍不肯取消武漢台胞禁令名單的蔡政府也是如此。

美國等多國官方或民間單位，要求中國大陸賠償新冠疫情所造成的損失；美國甚至有議員提案擬定所謂的「李文亮法案」，以簽證制裁、凍結資產等手段，追究扭曲、隱匿武漢肺炎疫情訊息的官員。

種種動作都帶有濃濃的政治味，對目前仍處在疫情高峰的歐美國家來說，真是此波疫情的「第二次浪費」。

1月下旬，武漢、湖北等大陸省市陸續進行封區、封城、封省。這些被封鎖的省市當然極為艱苦難熬，可是卻為其他地方爭取了超過兩個月的時間，讓他們得以好好抗疫。從湖北或是武漢以外省市的疫情相對可控來看，這個政策基本是有效的。

照理說，距離更遙遠且早早就對中國大陸進行人流封鎖的歐美國家，應該擁有更周延從容的抗疫時間和空間。然而，從其疫情快速惡化的情況看來，顯然他們並沒有好好把握那段時間。這是第一次的浪費。

如今，從美國總統川普以降，歐美部分政客、媒體不思如何對治自己國家的疫情，反而爭相甩鍋給大陸，批評大陸隱匿疫情、要求巨額賠償等等。這是第二次的浪費。

歐美國家的疫情正在惡化、人命正在快速失去，為對抗疫情，此刻應該要分秒必爭才對，政治鬥爭、興師問罪等等的事，哪有那麼急迫？政客們真的有把人民擺在第一位嗎？

蔡政府隨著西方世界起舞，一再質疑大陸疫情數字造假。問題是，若非有一定的把握，大陸又怎敢解封湖北、武漢？連4天連假的人潮都應付不了的蔡政府，憑什麼自認可以對武漢、對湖北、對大陸的抗疫經驗說三道四？

但願武漢解封可以讓台灣和歐美國家更謙卑些、更柔軟些，更願意從武漢的經驗裡有所學習，讓人類早日擺脫疫情的荼毒。

（作者為作家）