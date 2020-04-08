在清明連續假期後，日前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，防疫工作正式進入第3階段，而未來7天可看出清明連假大量人口移動對疫情產生的變化。這些話讓人以為政府防疫工作既能「按部就班」，且還經常「超前部署」，好似一切可能的狀況都可預先掌握。但依據衛生福利部於今年2月28修訂後的「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情整備應變計畫」，疫情防治作為卻僅區分為「整備」與「應變」這兩個階段。

總統蔡英文在3月19日時曾舉行記者會指出，未來14天是「第2階段」防疫的關鍵期。以當時是大批國人從歐美「逃難式」返抵國門，而檢疫措施又較為鬆散的期間來看，第2階段當是指這段歐美境外移入確診案例遽增的時期。要不然，政府既然在電視宣導影片上指出了第1階段的圍堵防疫政策成功，照理說有「好的開始」，怎還會發生疫情趨壞的第2階段呢？

目前境外移入的威脅趨緩，但又進入了防疫的第3階段，顯然是為因應清明連假期間各處群聚的遊客，很可能造成新一波的傳染確診。由此看來，第2、3階段防疫因應的重點，都是因決策與措施猶如開放了「新入口」，故並不是按部就班地推展防疫工作。甚至於，所謂第2階段的防疫工作，其實肇因於政治優先的考量，未能持續第1階段的防堵政策，終因「鬆弛部署」導致發生防疫的「新階段」。

在清明連續假期前，因當時防疫政策重點在於呼籲國人不要出國，各地方政府和旅遊景點的旅宿業者紛紛推出當地旅遊特色的宣傳和優惠方案，就是希望清明假期吸引人潮前來遊憩。當時大家沉醉於台灣防疫世界第一，交通部長林佳龍也說觀光還是要維持，在確保防疫措施完備的情況下可以「放心上路」。但相信政府的結果，卻是收到政府發出的國家級警報。

對人潮聚集的景點發出警報，顯然是對突發事件所做的因應，也證明政府在橫向和縱向間的溝通和整合發生了問題，甚出還出現了「各自部署」的現象。為避免勞工在五一勞動節3天連假出遊，導致得展開「第4階段」的防疫措施，是否該取消連假正考驗常自誇「超前部署」的政府。

疫情目前已相對愈趨嚴峻，醫療用口罩既被公告為民生必需用品和防疫物資，且由政府徵用、專賣配給的情況下，說明了國人所需仍有所匱乏。退一步言，儘管法律空白授權疫情指揮中心為了防疫的需要，可做出任何必要的處置或措施，但「口罩外交」又豈是防疫的需要？陳時中的電鍋乾蒸口罩秀，凸顯了超越防疫部署的「蒸相」，孰令致之呢？

防疫有所謂的第2、3階段，主因其實來自政府高層趨向於驕兵姿態，以及跨部門溝通協調上的鬆懈。大陸海南省和台灣同樣是海島，其常住人口945萬人中目前確診168人，死亡6人；福建省常住人口3973萬人中有351人確診，死亡1人。因此，政府不應被媒體的讚譽所「感染」，此畢竟和口罩的「蒸相」並不相稱。

（作者為世新大學兼任副教授）