新冠肺炎疫情持續升溫，藉由呼吸道傳播之病毒，擴散速度快。許多醫院因無法立即取得可用之資源，醫者不僅無法全力救助，醫療從業人員更遭遇莫大風險而折損，加速醫療體系頻臨崩潰。

歐美國家的疫情快速擴散，讓人震驚的是許多國家的死亡率高居不下。尤其在醫療用呼吸器嚴重不足下，受新型冠狀病毒侵襲導致之肺部阻塞的重症患者，只有死亡一種選項。美國疫情最為嚴重的紐約州州長古莫3月20日向聯邦政府提出3萬台呼吸器的需求，卻僅獲得400台支援。4月5日紐約州的呼吸器庫存量約僅能夠再撐6天。事實上，全美各州、歐洲許多國家都開始陷入搶購呼吸器的困境中。在此危急存亡之秋，或許「Taiwan Can Help！」

因應急症所需的醫療用呼吸器結構不複雜，必要零組件包含馬達、幫浦、濾網與調節器等。這些零組件都是台灣工業製造生產的長項，很多機械電子業皆有能力可以調整產線來支援生產。媒體揭露我國應有日產上萬台醫療用呼吸器的產能，惟受制於專利權的保護與醫材製造許可的限制，致使我業者無法投產。

疫情拖延不僅折損人命，更有拖垮全球經濟之隱憂，目前救命與延續是許多國家的第一要務。在藥品開發上，美國藥廠開放瑞德西韋分子結構，乃欲藉助全球之力，積極研發可能有效的新藥。在疫苗研發上，各國也嘗試簡化程序，加速疫苗盡快進入人體實驗階段。

然藥品或疫苗的開發都需耗費相當的時日，面對病毒引起的疫病，人體免疫系統是克敵的關鍵，但在缺乏醫療資源下，尚未待人體免疫系統發揮就折損了。因此，當務之急是如何為第一線醫療院所增強醫療能力。疫情嚴重的義大利面對迫切的需求，工程師將潛水面罩改造成可用於醫療的呼吸器面罩。然其中的關鍵零組件夏洛特閥門，雖以逆向工程透過3D 列印快速製造，但卻是受專利權保障之項目。

根據我國專利法有關強制授權的規範，載明為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知，強制授權所需專利權，並盡速通知專利權人。

台灣製造業向來以靈活快速著稱，我國在口罩生產已展現眾志成城之勢，醫療用呼吸器能否能成為下一個危機入市的台灣製造？建議我政府與外交單位積極和專利擁有者與其國家協商，爭取專利豁免讓台灣業者得以參與製造、簡化並加快醫療器材製造許可、協助產品以緊急支援物資出口事宜。藉由組建呼吸器生產的國家隊，來增加我製造業產品的多樣性，有助於業者度過此波景氣緊縮的危機，更有助於產業升級。待疫情結束後，或可成為穩定的產線或基本的供應商。

（作者為中華經濟研究院南部院區副主任）