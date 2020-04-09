無色覺醒》賴岳謙：大國與大國之戰爭！無非就是一場核戰？(圖/美國海軍官網)

歡迎收看《無色覺醒》第605集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「大國與大國之戰爭！無非就是一場核戰？」

美國近日宣布已成功在夏威夷試射了一款搭載5倍音速的中程彈道導彈飛彈，外界擔憂此舉恐加速世界強權間的軍備競賽。其實此款新型導彈不僅速度升級，還可以自如的變換飛行軌道，讓一般反導系統無法發揮攔截作用。要知道，此款導彈的飛行時間是短於一般反導系統從雷達偵測到計算的反應時間。

然而，同樣身為大國的俄羅斯也不是省油的燈。俄羅斯的中程彈道導彈稱作「鋯石」，在海上測試成功之後，已被裝載於軍艦以及軍機圖-22上。據資料顯示，原為陸基導彈的「鋯石」一旦被裝設在軍艦上，兩艘軍艦即有抵禦一航母的能力；如果是配備在圖-22轟炸機上，36架圖-22即可摧毀兩航母群。

這也就是為什麼，美國不敢輕易攻擊俄國本土的原因。可是一山還有一山高，臨近俄羅斯的中國大陸擁有著東風-17，除了飛行最遠距離可至2500公里左右，還有極高的精準度，在重量極低、速度極快之下，即使沒有高爆炸當量，任一防禦工事也不是它的對手。

可以發現，目前美國的防空系統並不具有抵禦中俄導彈的能力。縱使美國的航母戰鬥群常常出沒於中俄臨近的海域，也不敢進入2000公里的作戰半徑。因為美國航母戰鬥群的有效作戰半徑僅1000公里以內，超越範圍就失去了原作戰的能力。

這次的導彈試射可以看出，美國的軍備導彈實力正奮起直追中俄。目前看來，2023年速度有機會突破5到10馬赫。不過要達到中俄般搭載船艦或戰鬥機群的能力，尚需些時日。雖然美國在鄰近中俄邊防國家多設有前沿基地，但有鑑於「薩德事件」的影響，美國也不敢再恣意妄為架設嚇阻的軍備設施。

當然，以中俄的立場，同樣也不敢隨意在美周邊地區、國家建立軍事設施。這就是大國與大國之間的較量，任一中程彈道導彈飛彈皆能裝上核彈頭，所以三大國間的競逐無非就是場核戰役，誰都不敢輕舉妄動，深怕一個不小心擦槍走火，就會造成難以挽回的結果……更多分析請看影片解說！