自今年初新冠肺炎疫情發生以來，台美關係持續升溫；而相反地，台海兩岸關係卻走向倒退，甚至已形成劍拔弩張的敵對氛圍，不容輕忽。惟蔡英文總統520連任就職演說是緩解兩岸危機最後機會，亟盼其藉此對陸方釋出善意，俾為兩岸關係重新定調並創造轉圜契機。換言之，蔡總統有必要在此次演說中，勇於調整綠營「聯美抗中」路線，否則未來四年的台灣政經形勢，難免出現諸多不可測變數。

蔡政府這次應對新冠肺炎疫情的作法，被外界普遍認為是「對中國大陸特別嚴苛，對美國（及歐日）則相對寬容」。這是疫情升高、蔓延過程中，兩岸關係相應愈趨惡化的重要因素。

如今年春節前夕大陸武漢封城後，蔡政府不但嚴辭批判陸方隱瞞疫情，同時採取快動作，接續切斷兩岸人員往來及海空交通的大部分渠道；彈指之間，即讓兩岸交流幾乎完全停擺。當時尚有「超前部署」的積極抗疫理由，因而兩岸領域商民也只能默默接受。

可是，接下來疫情擴散到西方國家後，蔡政府應對節奏就慢了半拍，直至迫不得已時，才嚴控台灣對美日歐等地之民間交通往來，似乎留了一手。其間，台美關係更有「大躍進」表現，即雙方不但深化既有的政經夥伴關係，又有了新的公衛抗疫合作協議。此與兩岸關係的寥落，實是強烈對比。

毋怪乎，這波疫情下的兩岸關係，實是非常嚴峻。除兩岸官方不斷隔空對罵外，更有大陸軍方機艦穿行台海、迫近台灣本島事態，亦引起我方嚴陣以對，且有美方機艦進入台灣周邊巡航，致使台海形勢高度尖峰相對。近期海內外媒體已開始作興探討兩岸開戰可能性，讓人感覺氣氛很不祥。

針對兩岸如此形勢，蔡政府顯然作了最壞的估量。國安部門首長坦言兩岸開戰可能性過半，蔡總統則已多次公開鼓舞我軍方加強戰備。更讓人費解的是，連最不可能被陸方否定的兩岸經貿交流事項，蔡政府也沒有把握了。因迄今已有不只一位部門首長公開預判，陸方有可能停用ECFA（兩岸經濟合作架構協議），以制裁台灣；其對兩岸關係信心之低落，實讓人詫異。主事官員既有如此悲觀心態，則兩岸關係還能讓人寄望嗎？

其實，蔡政府不能坐視兩岸關係如此壞下去，而讓老百姓忐忑不安；總要有夠份量的人出來登高一呼，以力挽狂瀾。而當前最有資格擔當此一角色的人，無疑就是蔡總統本人。

今年1月11日大選投票結果，蔡總統以817萬高票贏得連任。對於這次勝選主因，綠營內部皆認為，是近一年來蔡總統主導反抗中共一國兩制、支持香港反送中，及加強台美產經鏈接、吸引不少台商自陸回台投資，而使蔡總統成為「抗中保台」先鋒，也因此贏得多數選票。

但嚴格說來，抗中保台的操作，若為短期選戰謀略尚無可厚非，要是成為政策主軸，即可能後患無窮。讓人遺憾的是，今年1月大選過後，逢上新冠肺炎疫情在大陸發生，而蔡政府顯然繼續引用抗中保台思維來應對，因而導致兩岸關係越來越壞，甚至引發兩岸開戰虞慮；戰爭無疑是台灣民眾皆不願看到的狀況。

當前唯盼蔡總統能出面扭轉形勢；作為連任者，蔡總統個人今後不會再有競選壓力，理應把握其第二任期，追求足以讓國人傳頌的歷史定位，這種定位須依託良善的兩岸關係。

準此，蔡總統即將在520就職所發表的演說，內容宜以建設性思維，來為兩岸關係重新定調；這也是其自主尋求兩岸關係轉圜的最後機會。換言之，設若520演說仍延續抗中保台及一味親美路線，則此後將沒有機會調整回來，要不然就只能迫於形勢而改弦更轍，非常被動。

從務實角度看，蔡總統520就職演說，不妨明確肯定兩岸經貿價值，特別表明願在ECFA架構下持續推動兩岸經貿發展，且將在台灣對外經貿布局中，並重對陸、對美、對歐日及東南亞等地經貿合作。這樣的表態，容或一時對陸起不了實質作用，但不排除能為將來兩岸經貿復談埋下伏筆。此外，這波疫情所衍生的兩岸公衛合作課題，也是蔡總統520演說可以適度著墨的。

總之，蔡總統是當前我方最有能力解決兩岸問題者，其只要把握關鍵的就職演說機會，表達認同兩岸「合則兩利」，即可望把兩岸關係從戰火邊緣挽回。要不然，其第二任期怎能安穩？