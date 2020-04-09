武漢封城76日後，本月8日終於解封，但解封不代表人就可自由流動，想動還要過五關斬六將，具備各種健康碼和證明書。就這樣，武漢想回鄉的500多台人，至今只能望著解封興嘆，回鄉依舊路迢迢。

這波新冠肺炎疫情，改變過去30年來全球化的生活模式。可以說疫情下的人們，不得不用全新角度，思考人類的生存與尊嚴。以湖北台人來說，1月23日封城起，當地除常住台商、台生外，不少是過年赴鄂旅遊、短期出差及交流人員，其中老弱婦孺罹病者兼有之，因此兩岸透過多次不愉快的包機協商，總算達成3批包機返台，接回國人563人。但疫情高峰時，湖北台辦提供期望返台的國人名單，還有500餘人沒能返鄉，且因註記，阻斷了返鄉路。

兩岸咫尺天涯，歐美留學生能一個個返台，卻偏偏彼岸回鄉距離最遠。如果說這不是政治障礙，什麼才是？疫情大敵當前，我們不去評斷誰對誰錯，但看待解封後的國人返台，或可從幾個面向思考：一，想回家的是國人還是外人？二，憲法保障遷徙自由，不應大力促成嗎？三，若對抗病毒是人類第三次世界大戰，接回國人再怎樣都該是最優先。

月初歐美疫情最高峰時，英國宣布全國停課，1萬5千名大陸小留學生因校舍不收容，寄宿家庭拒接待，加上返國機票一位難求，最後，北京二話不說，派了包機，自全球接返「人球」。

解封後武漢一位台商媽媽抱怨，3批包機返台只1人確診，紐約抵台班機1架就確診10人，相較散客式境外移入，隔離2個半月的滯鄂國人，真的比較危險嗎？