新冠肺炎病毒從東亞蔓延到歐洲和美國，肆虐全球，因防範病毒傳播促使各國採取鎖國政策，防疫戰對經濟成長的傷害更甚於貿易戰，倘若各國疫情控制不當或病毒於年底再次捲土從來，恐將讓全球經濟陷入負成長。

2020年的國際貿易情勢彷彿回到一次世界大戰前，各國處理防疫問題勢必傷害貿易及關稅，WTO因國際政治因素恐無法有所積極作為防止各國鎖國政策，全球經濟情勢難免會陷入以鄰為壑的僵局，恐為後續經濟大蕭條埋下伏筆。

新鎖國政策呈現程度概略有三：直接鎖國、入境隔離、限制活動。首先是直接鎖國，包含丹麥、捷克、波蘭等國已採取直接禁止外籍人士進入。其次，是入境隔離，因外來病毒傳播而採取禁航的措施，包含：禁止外籍人士進入國境，即便允許外籍人士入境，也得採取入境隔離措施，非經許可必須自我隔離一段期間，受疫情影響成大較大的國家如中國大陸、美國、伊朗、日本、韓國、新加坡、義大利、挪威等皆採取此一措施，但疫調篩檢或長期追蹤管理若不確實，境外感染會引發境內的社區感染，台灣現階段防疫正面臨這樣的威脅。

第三，乃針對境內人士的限制活動，如西班牙限制國民除了上班、採買等必要活動，都必須待在家裡自我隔離；奧地利將國民的社交活動僅限於住在一起的家人；法國對限制活動稍微寬鬆，僅限於必要活動才能出門；英國首相強生正視義大利處理新冠狀肺炎病毒的亂象，貌似採取所謂的佛系的消極防疫，遭受國內外輿論大力嘲諷，但此種末日言論在皇室成員查爾斯王儲及首相強生相繼感染新冠病毒之後，已讓英國民眾自動自發嚴格防疫，民眾若能自主防疫的認知與習慣，亦能減少政府防疫的成本，建立起盎格魯薩克森的防疫模式，美國政府亦希冀民眾防疫養成自我防疫之認知與習慣。

經濟學界普遍悲觀認為此次新冠疫情的影響是前所未有、空前巨大並將長期持續，全球經濟成長勢必陷入衰退。各國政府目前要積極防範的乃是避免大蕭條，或是能夠儘快從大蕭條的泥淖中脫身。

當前資本市場的動盪其實是反應了對蕭條的預期，預料還會如此一段時間；主權債務及公司債務可謂金融市場重要風險點，今年的外貿貢獻有可能由正變負。尤甚，2003年SARS的歷史經驗告訴市場消費一時間恐怕恢復不了，所以目前只能靠新基建或進一步要拉動產業鏈與出口，僅僅用貨幣政策是不夠的，要配之以財政政策。

試想：如果沒有訂單何謂復工？全球性疫情蔓延與新鎖國政策將嚴重影響國際貿易的安定性，現階段必須忍受防疫措施對經濟成長的衝擊。

無論直接鎖國、入境隔離、限制活動等限制性措施，各國採取的新鎖國政策正可謂此次新冠疫情對逆全球化的一次演練，然弔詭的是，抗疫又需要全球協作，後續全球化或民粹主義將如何繼續影響值得觀察。

筆者樂觀地認為年底前有理想的針對相冠狀肺炎病毒之治療方案，但疫苗從研發至臨床實驗也得等到明年。或許疫情終將會過去，但直至此一時刻，人類所面臨的是，要在停止經濟活動所帶來的痛苦，與防範新冠狀肺炎病毒共存所帶來的痛苦之間，做出明智的選擇。

（作者為中華民國公共政策學會監事）