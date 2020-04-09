多年在海外開學術會議時，各國學者除了學術本行話題外，偶而喜歡拿政客們開玩笑，其中熱門者不外乎美國川普民粹與台灣國會打架。親身經驗在聊到「Taiwan politics」時，就碰過美國、韓國、香港等地的學者雙手握拳比畫開玩笑道「boxer fighting」。有時我會解釋那多半是鏡頭前的表演，立法委員們大多專業問政，鏡頭外也維持一定的同僚情誼。鏡頭前的表演，不過就是政治的綜藝化罷了。

沒想到就在幾天前，台灣又出現了公共衛生的綜藝化：把電鍋拿到鏡頭前展示「蒸口罩」方式的正確示範。不知這種公衛綜藝化的表演，會否再次激起各國學者的訕笑？

一般而來，口罩重複使用絕對是大忌。香港建制派議員蔣麗芸1月底就曾經公開宣稱，蒸口罩是當供應短缺時可解燃眉之急的手段。當時香港衛生防護中心總監黃加慶就強調，外科口罩只能使用一次，不能重複使用。甚至，港大感染及傳染病中心總監何柏良怒斥蔣議員「大錯特錯、害死人」。何柏良醫師警告，2003年SARS爆發期間，就有醫護人員因為重複使用口罩遭到傳染。

不過蔣議員辯稱，她同意何柏良醫師的說法，也同意衛生防護中心所說的口罩只能用一次。但她解釋，這是「沒辦法中的辦法，總比不戴口罩上街好」。她在臉書公開貼文（粵語）：「有頭髮邊個想做癩痢？有口罩誰人想再翻用？」（有頭髮誰想做禿子？有口罩誰想重複用？）

的確，就好比像在沙漠缺水可以喝尿維生，但直到最後一滴水耗盡之前，多數人們不會這麼嘗試。蒸口罩是否也類似？建議人們蒸口罩重複使用，是否省下來可以讓國家做外交？（莫非自己喝尿，把水省下來給別人？）

政府在公開場合作示範，想必事先經過研究，這樣的程序不影響「新」口罩的過濾功能。然而使用過後的口罩呢？已沾染新冠病毒的口罩呢？人們會不會在除下口罩拿去乾蒸的過程中受到感染？

香港TVB曾邀請教育大學的科研團隊實驗，結果發現使用4小時之後的口罩平均細菌量為1520（標準差5.57）單位，相較於使用前的平均細菌量16單位大幅增加百倍。然而在經過攝氏80度乾蒸一小時後，平均細菌量維持在1524（標準差101.21）。雖然乾蒸後的口罩含菌量有所改變，但就平均數而言沒有顯著殺菌功能。

使用過的口罩還有一大缺陷，也就是靜電吸附效果大幅降低。在吸附大量雜塵、飛沫過後，三層口罩的電位差可能消失大半，靜電吸附功能從而也大幅喪失，而蒸口罩能重新創造電位差的靜電吸附功能嗎？換言之，政府所示範的蒸口罩，或許不會減低新口罩的過濾功能，但對於已使用過口罩的含菌數降低效果難稱顯著，更恐怕無法救回所喪失的靜電吸附功能。

政府在二月上旬的記者會曾公開表示，「乾蒸口罩恐破壞結構影響防護功能」。兩個月後卻又自我打臉表演電鍋蒸口罩，甚至讓資訊政委以影音平台多種語言對外放送。如果確實經過多種隨機對照試驗證明，「使用過後」的口罩在經過普通家用電鍋乾蒸之後，過濾、殺菌、靜電吸附的功能都仍然不變，那麼當然值得大書特書，運用各種管道進行宣傳，甚至將之發表於國際醫療或公衛期刊，但不是以現場表演的媚俗方式呈現。因為這種畫面容易造成脈絡缺失的錯誤理解，在諸多變數未受控制的情形下，也讓可能已染菌的口罩因重複接觸而造成感染。

更令人啼笑皆非的是非公衛專長的政務委員忘了身份，以多國語言對外宣傳蒸口罩。如果這是一位沒有領國家公帑、不具官方身份的網紅所為，或許不是大問題。然而領國家高薪的大官可能忘了「領域特異性」（domain-specificity）：一個領域的技能無法移轉到另一個領域。「資訊」專長的政委表演涉及人命關天的「公共衛生」示範，不禁令人想起《黑天鵝》作者塔雷伯在《反脆弱》書中提到的比喻：

「……利用現代昂貴健身機器鍛鍊的人，能夠舉起非常重的東西，練成傲人的肌肉，卻撿不起一塊巨石。如果在街頭打鬥中，遇上在混亂環境中磨練過的人，他們會被打得頭破血流。因為他們的力量具有極高的領域特異性，和過度專業化的運動員一樣，是某種畸形產生的結果。一旦忽略了領域特異性，想轉用到其他領域，可能遭致重大損失。」

在中華民國資訊政委於影音平台的電鍋表演例子中，損失的什麼？可能是國家辛苦建立的良好公衛形象。香港已有過往醫護人員的不幸證據顯示重複使用口罩的危害，台灣還要在公開記者會上示範未經多方隨機對照科學試驗、未經學術審稿發表於國際期刊的偏方？

（作者為香港中文大學金融系副教授）