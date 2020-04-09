從克爾曼沙赫離開後去哈馬丹也是搭車，很快一輛卡車就停了下來，讓我上去了，但是他去不遠，我說沒關係，卡車噪音很大，我又不想手機上的谷歌翻譯打擾他開車，就笑呵呵地坐到一個安檢站。司機和安檢站的士兵說了我的情況，然後我在他們的崗亭裡邊等，他們把一輛大巴車攔下來，讓司機帶我去哈馬丹。

搭車還被請去做客

從哈馬丹接著搭車去卡茲文，兩百四十公里的距離，在路邊招手，一輛車停下來說不去那個地方，然後後邊一輛車也已經停好了，像是排隊讓我搭車的一樣，那個司機是Mojtaba，我說去卡茲文，我也沒聽懂他說什麼，反正感覺他說沒問題，上了車之後發現不對，他不去卡茲文，是去更遠的另一個方向的卡拉季（Karaj），就是想讓我搭車，而且後邊發現是具體是想讓我去他家做客吃飯。

所以一段本來三個小時的路程，花了更多的時間，路上還有其他乘客上上下下，山勢也高了起來，離北邊的山脈更近了。路上和Mojtaba用谷歌翻譯折騰地聊了一些，伊朗人開車心大，一手開車一手用我的手機打字，然後從波斯語翻譯成中文，信息常常破碎也令人困惑，但因為我們倆在車上有足夠長的相處時間，穿山越嶺的間隙，大概也瞭解了他一些。

他有一個孩子，但是離婚了，現在也沒有工作，是一個農民，車的後備箱裡邊有很多杏子，抓了好多讓我在路上吃，車裡還有水壺，裝著煮好的茶。他好奇地問我宗教信仰，我說沒有，他表現地很吃驚，說每個人都有信仰，都應該有真主的。我問他平時做什麼，他也沒說清楚，又提到了真主。到了他家裡，有些睏了，他的媽媽在做飯，端來茶和水果，我睡著了，醒來之後，他的弟弟也過來吃飯。問我怎麼會在這裡，我說你哥哥帶我來的，Mojtaba在旁邊不好意思地笑。

穆斯林很重視待客，也不會讓客人動手，藏紅花米飯，上邊撒著葡萄乾，烤了雞腿和雞胸肉，和烤番茄在一起，這是家裡常見的菜式，在其他伊朗人家裡也吃到過。伊朗人很喜歡生吃蔬菜，不像西方人做成沙拉，就是一盤青菜，不同種類，有幾種是香草，薄荷，羅勒葉之類，配著餅嚼著吃就好，當然少不了茶，餐後還會有撒著乾果的酸奶，更常見是喝一種叫Doogh的在中東流行的酸奶飲料，雖然有些人可能會覺得難喝得受不了。

引以為傲的地毯

和中東其他地方類似，伊朗可能更甚之，因為他們有引以為傲的地毯，伊朗人家裡椅子桌子這樣的傢俱都不是必須，很多家裡都沒有這些東西，大家席地坐在地毯上，吃飯的時候，把一張桌布鋪開就可以了，晚上睡覺把地上捲起的床鋪攤開就好了，我還直接在地毯上睡過很多次。

吃了飯Mojtaba說你今晚可以住我家，我說我得走啦，答應好朋友了，不然我今天都趕不到卡茲文了。Mojtaba把我送到一個上主幹道的路口，這裡靠近德黑蘭，車流很多，空氣也很差，我在路口等了會兒，一個出租車司機讓我上車，也不要我錢，把我送到了一個客車站，可惜也沒有往卡茲文的車。去主路邊搭車，在傍晚之前到了卡茲文。

之後在里海旁邊的Rasht也搭車往返去了附近一個旅遊的景點，一個叫Masuleh的村莊，去程的司機下車之後問我要錢，我才意識到他讓我上車的時候根本不清楚我在做什麼，也沒聽我的解釋，以為我就是和其他乘客一樣，我不介意給錢，也沒多少，但他怕我跑，把我手機奪走了。我覺得很生氣，和他也說不清，旁邊一家伊朗人看到過來給我翻譯，最後我給了他錢，他才還了我手機，雖然是誤會，我覺得他很過分，說你是一個bad Iranian。那一家幫助我的伊朗人開車路過我旁邊的時候，還下車給了我一個冰淇淋，說你不要生氣，他不是故意的，他只是不懂hitchhiking是什麼。

幾乎不用擔心被騙

我後來想了一下，可能是他對我的防備心比我對他的防備心還重感到沮喪吧，畢竟在伊朗，作為一個遊客，我有一個很難得的鬆弛狀態，即使和商販的交往中，也幾乎不用擔心自己會被騙，這和在其他地方，比如在後邊去印度的旅遊就很不一樣。

當然旅行是一件很個人的事情，有時候全憑際遇，生活也是如此吧。

在克爾曼沙赫的一個下午，我沿著主幹道中間修建的公共綠地和活動場所往下走，經過在夏日暑熱褪去之後在消閒的伊朗人，中途和一個從巴格達來的伊拉克人打了一會兒乒乓球，然後碰見一個伊朗庫爾德小男孩，他用有限的諸如hello、good、food這樣的英語和我交流，並在我疑惑地重複food這個單詞之後從旁邊一個拎著一兜蔬菜老爺爺那裡要來一個西紅柿，遞給我，我以為那個老爺爺是這個小男孩的爺爺，在老爺爺跟我揮手微笑道別之後才明白他們一點關係都沒有。

要保護我的小男孩

我和這個小男孩用谷歌翻譯艱難地進行一些交流，他邀請我去他家，並和他的媽媽介紹我，然後還叫了他的哥哥回來，他媽媽給我端來茶，然後坐在地毯上準備食材要留我吃飯，我說我必須要回去了，到我朋友家。庫爾德小男孩一直跟我，要送我過去，我說我知道路，你不必如此。

他在我手機上的谷歌翻譯用波斯語打了一些字，翻譯過來之後並不準確，但我大概知道他的意思，他說他是這片地方最強壯的人，他要保護我的安全。

我當時自然笑了起來。現在想說小男孩，你可能自己都保護不了啊。（《走進伊朗》之五，全文完）（李鏡合／北京）