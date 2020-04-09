譚德塞或許真是個混帳，但台灣可以用更聰明的方式對付他。

近日WHO秘書長譚德塞指摘我國外交部對他人身攻擊，並強調各種評論罵他黑鬼（Negro），譚德塞強調羞辱他個人他不在意，但羞辱整個黑人族群他不能忍受。對此外交部發表聲明，要譚德塞向台灣道歉，並強調「我國為成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動國人針對WHO幹事長本人進行人身攻擊的情事，更不可能發表任何種族歧視的言論。」

真的嗎？隨便去PTT八卦版搜尋他的名字，就可以看到一大堆推文在拿他膚色做文章，而在PTT搜尋「黑人」、「黑鬼」、「黑奴」等詞，也不缺乏各類調侃，連美國前總統歐巴馬也因為被鄉民認定親中，膚色時常被攻擊。台灣社會絕對不若外交部所說「不可能發表任何種族歧視的言論」。不只歧視黑鬼，先前美國總統川普喊「中國肺炎」，同樣也有無數台灣人大聲叫好，把批判川普的美國華人林書豪罵到臭頭，這些都是客觀存在的事實，把筆者罵翻也不會改變。

筆者深深明白，寫這篇文章在眼下的時局極度政治不正確，甚至有被視為賣國賊的可能。但為了台灣長遠的利益，以及建立台灣有格調而讓人尊敬的國際人格。對於譚德塞膚色的指控，什麼「黑鬼」之類的話，最好還是適可而止。就事論事檢討這個組織以及他的領導人就可。

台灣不被國際組織接納，已有數十年的歷史，非常遺憾。這無疑的對台灣人的自尊與自信產生了極大的衝擊與傷害。在1990年代，台灣已錢淹腳目的形象國際知名，成為台灣奇蹟，大大撫慰了台灣人的心理缺憾。但好景不常，隨著中國經濟快速崛起，台灣在2000年代還有辦法以外勞進口為籌碼，促使東南亞國家退讓，甚至讓我國高層過境，到了2010年代就很難作到了，特別是在蔡英文執政時代，除了美日關係外，其餘國家多半與台灣保持距離（某些歐洲國家議會決議，不代表行政單位立場）。即便是日本，也越來越加強對中國關係，與台灣開始保持距離。

這種情況下，台灣人日益激進，對國際社會的不滿也日益不遮掩，是情理以內的事情，特別在川普存在搞中美貿易戰的大背景下，更讓台灣人感覺「世界第一大國在罩我」，有意無意的台灣人開始學起川普式的攻擊語言。對國際上「親中（很多只是不反中，但以鄉民標準看不反中就是親中）」的國家冷嘲熱諷。比方先前韓國疫情爆發，就一堆網友在罵誰叫文在寅親中，之後要被人民唾棄了等等內容。

筆者還是要不厭其煩的強調，我們是小國，要與世界交朋友應該要展現出理性而有實力的國際人格，而不是像現在直接被譚德塞抓住「台灣歧視黑人」的把柄。黑人是連川普都不敢歧視的族群，台灣人勇於歧視，說句不客氣的「真好膽」。

台灣人可以以理批WHO怠忽職守，可以嚴厲批判中國大陸封殺我入WHO，但選擇性的吸收國際新聞，建立扭曲的世界觀，不是理性的態度。現在翻開台灣的媒體，多數新聞似乎都顯示，世界各國要向中國求償，中國一切物資都有問題，WHO也被世界唾棄…，然而，這些最多只是一小部分的事實。除美國中央政府外，大多數的批中聲音來自民間或者個別議員。在這些之外，德國總理梅克爾正在確保他的國家能採購得到中國國有企業生產的物資，紐約市長也在感謝中國運送1000台呼吸機，法國也急著要將1600萬片中國口罩運回本土。即便是最反中的美國，也開放中國的KN95口罩進口。

看到這裡，很多人一定大罵，認為反正美國反中就夠了，你總不能否認美國很反中，願意當台灣後盾吧！是的，這一點在2020年4月的當下是事實，但萬一川普沒連任呢？就算連任了，他也頂多再當四年多，美國民眾並不若台灣，把反中與否當成投票的唯一考量，萬一出一個不反中的總統，該怎麼辦？屆時台灣已經被視為川普的一丘之貉，與他一定的素質，屆時要如何面對國際社會？

與其詛咒黑暗，不如點亮光明，在這個充滿仇恨的世界，台灣可以不予黑暗為伍，我期許自己的國家能有這樣的成熟，為人類做出貢獻，真正向國際證明，接納台灣能為他們帶來好處。

（作者為網路媒體工作者）