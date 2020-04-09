現今停靠在關島的羅斯福號確診人數已增200人左右，艦長克勞齊上校緊急寫信請求美國海軍提供資源，並呼籲高層讓船上4000名船員下船接受檢測。（路透社）

美國海軍代理部長莫德里在「羅斯福號航母事件」後請辭，反映的不僅是新冠病毒疫情延燒已經一舉顛覆了「演習視同作戰」的傳統思維，也可能對五角大廈的「官僚文化」和「逢迎拍馬文化」產生一定的遏制作用。

從傳統的角度來看，正在南海與關島之間海域演習的羅斯福號航母艦長克勞齊可能違反了「演習視同作戰」的規定。由於艦上已有近百名官兵感染病毒，他決定在3月30日撰寫4頁備忘錄給海軍部的長官，要求艦上官兵到關島後分批下艦接受檢疫。不過，他擔心軍中層層上報的官僚文化可能會讓更多的官兵感染病毒，為了讓他的呼籲得到廣大社會的重視，他進一步將他的備忘錄廣發給更多的單位與長官，在輾轉相傳後也流到媒體手中。他救了全艦官兵，但卻被莫德里撤職查辦。當他離開航母時，全艦官兵列隊歡送並對他致上最高敬意。

一方面對於部屬透過外力向他施壓感到不滿，一方面也計畫對外界解釋為何要撤職查辦克勞齊，莫德里6日飛抵關島並登上航母，透過廣播對艦上官兵發表談話。他的談話包括以下三點：

一、克勞齊未遵守軍中逐級上報的標準作業程序，且誇大疫情「製造恐慌」。

二、克勞齊欠缺保密觀念，依照「演習視同作戰」的規定，他已經洩漏羅斯福號航母行蹤，必須撤職查辦，並說他「既愚蠢又白痴」。

三、克勞齊讓備忘錄流到《舊金山紀事報》手中，很快就成為全球媒體炒作的焦點，讓海軍部尷尬不已。

當莫德里仍抱持「演習視同作戰」與軍中「官僚文化」的傳統思維時，克勞齊卻具有高瞻遠矚的現代戰略觀：首先，他知道新冠病毒在航母這種密閉空間將會讓很多官兵感染，因此他決定打破窠臼，搶救全艦官兵。其次，身為資深航母艦長，他當然深知「演習視同作戰」與軍中的「官僚文化」，但他覺得現在畢竟不是戰時，艦上官兵沒有必要為病毒白白犧牲。再者，他認為，防止疫情擴散本身就是一場美軍對新冠肺炎病毒的戰爭。

作為海軍代理部長，莫德里知道美國總統川普向來對克勞齊沒有好感，因此將深受全艦官兵愛載的克勞齊撤職查辦，可能自以為得計，自信只要迎合上意，日後官場得意必然不在話下。當他在航母發表談話，抨擊克勞齊愚蠢白痴時，遭到艦上官兵反嗆，噓聲四起。僅管他還鴨子嘴硬，但後來全球各地對他的冷嘲熱諷，有如排山倒海而來，莫德里再回頭認錯為時已晚，最後被迫在7日辭職。

克勞齊受到英雄式的歡呼和莫德里以辭職收場，代表他們是兩個活不同世代的人。前者是一位能捨己為人、與時俱進、具有現代戰略觀的好長官，後者則是一位只知「逢君之惡」、不知今夕何夕、抱殘守缺的落伍官僚。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）