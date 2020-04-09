雖然新冠肺炎的疫情仍然持續肆虐，但在歐洲各國似乎已經出現了疫情趨緩的情況。就統計數字來看，原本疫情最嚴重的義大利，死亡人數的曲線也進入「高原期」，也就是累積總數雖多，但每天增長的幅度逐漸趨緩。美國雖然目前是全球疫情最危急的國家，不過在4月8日，白宮醫療顧問、國家過敏與傳染病研究院院長佛奇也指出，美國的新冠肺炎死亡病例持續下降，並說這是美國人民共同努力的成果。

既然疫情逐漸趨緩，現在各國政府馬上要面臨的下一個挑戰，就是怎麼復甦經濟，並讓老百姓的生活回歸正軌。在歐洲疫情比較樂觀的奧地利和丹麥，就宣布要有限度地解除封城。雖然現階段還是禁止大型集會，而且出門還是要保持社交距離，但至少會讓一部分的小商家陸續開業，並分階段解除管制。

奧地利在這次的疫情表現是個有趣的例子。雖然一開始確實比較後知後覺，但開始動起來時，全國上下很快進入狀態。就拿口罩這件事來說，奧地利因為有防堵恐怖分子和恐攻的《反蒙面法》，所以不是想不想戴口罩的問題，是根本不准戴，戴了犯法會被罰。疫情大爆發後，3月30日在總理一聲令下政策大轉彎，全國百姓如果要出門都必須戴口罩。這些所謂「西方先進國家」，雖然一開始好像慢半拍，但他們回過神來處理公共行政事務時，確實知道該注意的細節是什麼。

台灣因為17年前SARS的慘痛經驗，所以初新冠肺炎爆發至今，在防疫方面的工作都做得很好。但是當疫情趨緩，現在坐在疫情指揮中心這一群，以公衛、醫學為專業的長官們，有沒有讓經濟復甦、百姓生活回歸常軌的因應措施？

經濟復甦和防堵疫情應該是兩條不衝突可並行的道路。在疫情初期，我們將重心放在圍堵疫情，所以犧牲了經濟，無可厚非。但是當全世界都在為疫情過去的經濟活絡做準備，我們依然只專注在防疫，而忽略其他民生消費的現實壓力，對比其他國家反而是「先發後至」了。

武漢封城76天後終於解封。大陸官方隨即宣布，五一假期連休5天，是近十年來最長的勞動節假期，原因就是要「促進國內旅遊業復甦，並拉動消費」。大家在疫情期間被限制、被悶了這麼久，肯定有許多社會壓力要宣洩。就像台灣剛過去的清明連假，為什麼會有這麼多人出遊？不也是一種「報復性觀光」嗎？防疫雖然還是大事、不能鬆懈，但老百姓在防疫之外的其他生活層面，尤其是經濟，目前台灣的主事者有沒有能力，延續防疫時的精準表現，繼續為我們好好把關、好好規畫，不要「開高走低」？

套一句川普想要放寬防疫限制救經濟的一條推特：「我們的防疫政策不能比新冠肺炎造成的影響更糟糕。」當時的美國社會，能不能套用這句話不好說，但現在的台灣社會，可能就要好好思考了。

（作者為口譯工作者）