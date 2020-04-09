美國總統川普指控世衛組織「似乎以中國為核心」，揚言將不再贊助經費。世衛組織祕書長譚德塞反擊川普，「不想看到更多屍袋，就不要把疫情政治化」，說到激動處，飆罵3分鐘，指稱台灣網軍對他人身攻擊，且因膚色遭到歧視。

對此，外交部隨即反擊，指摘譚德塞「子虛烏有」，「嚴重誤導國際視聽」。外交部表示強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議。緊接著，蔡英文也跳出來在臉書表示，「台灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。」

嚴格說來，譚德塞與台灣的恩怨，早在2016年蔡英文拒絕承認九二共識時便已種下根苗。不過，那時，譚德塞尚未就任祕書長一職，台灣仍然依照前一年的兩岸默契，出席了2016年世衛組織召開的WHA會議。2017年7月1日，譚德塞就任世衛組織祕書長，台灣屢次遊說國際上有限的友邦發言，要求邀請台灣加入世衛組織。台灣這種正面攻堅的戰略，注定了要和譚德塞交惡。

今年1月底，加拿大網友OsuKa Yip在全球最大的連署網站發起罷免譚德塞。無獨有偶，3月中旬，姓名縮寫A.L.的網友跑到白宮請願網站We the People發起請願，敦請美國政府提名陳時中取代譚德塞。前一案截至3月28日號稱已有57萬人連署，後者，短短幾天，連署人數衝破20萬。偏巧，這兩件請願案發起人的姓氏都疑似是華人姓氏，而3月下旬恰好又逢美國國務院發言人歐塔加斯和中國外交部發言人華春盈言辭互槓。中美交鋒重點之一正是「台灣是否在12月31日便已通知世衛組織和美國新冠病毒會人傳人」。

如今，全球疫情一發不可收拾，美國將川普防疫不利、甩鍋中國和譚德塞，和台灣無法加入世衛組織等事件「勾稽」在一起，對台灣是福是禍，還很難說。但是，以台灣網軍的惡名昭彰，以及川普每天平均說謊32次的世界紀錄，譚德塞飆罵3分鐘的外交後效，頗值憂慮。

民進黨的外交策略非常矛盾。一方面急於加入世衛組織，一方面卻每每跟著美國老大哥責怪世衛組織祕書長譚德塞。世衛組織公布COVID-19病毒的中文名稱是新冠狀病毒，簡稱新冠病毒肺炎，但迄今為止我官方仍然堅持用「武漢肺炎」一詞。外交部新聞稿，部長吳釗燮接受國際媒體訪問，都堅稱「武漢肺炎」。這樣的「歧視」作為，與川普前一陣子稱呼「中國病毒」毫無二致，看在世衛組織眼裡，不是歧視、不是抹黑，那是什麼？如今，連川普都拐彎不再稱中國病毒了，台灣卻繼續喊著武漢肺炎招搖過市，世衛組織哪能縱容一個成天喊著要加入世衛組織的非會員國滿嘴歧視、趁疫搗亂呢？

其實，稍有國際政治常識的人都明白，台灣能否加入世衛組織，關鍵不在於譚德塞，不在於台灣贈送了多少口罩給疫情嚴重的國家，也不在於有多少國家政要發言讚揚台灣的防疫策略，而是因為台灣根本不是聯合國會員國，要進世衛組織，首先就要加入聯合國。2008年到2016年，台灣能夠以觀察員的身分參與世界衛生大會（WHA），通關密語不是UN，不是USA，而是九二共識。那8年期間，世衛組織的祕書長是來自中國香港的陳馮富珍，她是前香港衛生署署長，新任北京清華大學公衛學院院長。

盱衡國際現勢，在可預見的未來，無論是以「中華民國」之名，還是以「台灣」之名重返聯合國，都是不可能的任務。網軍的酸言酸語，各部會潑婦罵街式的外交動作，只能壞事，只能讓國際組織離我們更遠。捐贈口罩卻滿心期盼他國立即回報，發言力挺台灣加入世衛組織，這樣的急功近利，也只能讓兩岸持續走上防疫醫療用品援交對抗的道路。問題是，台灣有對抗的本錢嗎？

台灣要想突破外交困境，除了要有高瞻遠矚的戰略思維外，或許也應該想想星雲大師反覆開示世人的九字箴言：「存好心、說好話，做好事」。小國外交，但存好心，不求回報，不求近利，常說好話，稱讚對手，表揚友邦，多做好事，援助未開發的國家和弱勢的族群，那麼，世界自然看見台灣，外交成績自有回報。

（作者為資深媒體人）