熱門影集是韓劇《夫妻的世界》，在因疫情而讓外出變得異常危險的世界裡，待在家裡看看成功女性如何面對老公外遇，確實是個比較好的選擇。但已婚觀眾最好先衡量自己的夫妻關係，再決定是否要跟另一半一同觀賞，免得升高疫情當中的離婚率。

夫妻關係的戲很多，《夫妻的世界》有趣與傑出之處，是讓當事人有機會說出自己內心的想法。好比擔任醫生的老婆發現導演老公外遇，小三卻來就診，她不動聲色的幫小三看診，小三知道對方是自己外遇對象的元配，卻不知道元配已經完全破獲他們之間的關係，反而得意洋洋傳遞「我男友是有婦之夫、他就要離婚了」這類情報讓元配知道，把外遇關係演成外交關係，爾虞我詐，精彩交鋒。

這齣戲的結構簡潔有力，美麗又有能力的太太一開始的心聲是「一切都很完美，圍繞在我身邊的一切都很完美」，不到20分鐘就急轉直下發現老公細心替她圍上的寶藍圍巾上居然有根褐色長頭髮，讓她瞬間疑心全世界褐髮女人都跟老公有染，進而查出其實「一切都很完美、圍繞在我身邊的一切都很完美的『欺騙我』」，因為全世界都知道老公外遇，只有自己被蒙在鼓裡，讓她以為的幸福瞬間破裂。

層層交織的人際關係讓這位優雅的醫科太太無法快刀斬亂麻，她看診的時候，發現自己其實也是患者，她心悸、搔癢、喘不過氣來，跟眼前的患者一模一樣！她勸遭遇家暴的女服務生快離開暴力男友，不要想要拯救他，因為人是不會變的，卻也同時看清自己也一路在拯救老公，幫他找生意、幫他找人脈，她也在「彌賽亞情結」當中掙扎著。

每次看著旁人的可憐之處，更直指自己的可憐之處；兩相對照，醫科太太豐富知識讓無奈更加無奈，也讓人更期待後續的復仇。是的，韓劇一定會有這個正宗橋段，不然觀眾為何要看富有、貌美又上流的醫生生活點滴呢！

我喜歡這齣戲的包裝，房子裡面的家具走簡潔的北歐風格，服裝造型也恰如其分的反映出女主人的理性與乾脆。導演大量使用「鏡子」畫面，映照著正宮、也映照著小三，小三想著正宮的笑容，正宮想著小三的青春，她們都努力想要維持的是鏡前笑容，但知道這一切只是鏡子。

劇中一句話鉤勒出觀眾的心情，「原來這麼成功的女性也跟我沒什麼不同」，觀眾看著醫科太太從痛苦、困境中出擊復仇，這過程產生集體療癒的效果，讓大家面對自己的婚姻問題時比較能夠心平氣和。而劇名「夫妻的世界」，其實是「夫妻的內心世界」，婚姻就是兩人合演的一齣戲，差別只是在於演得心甘情願、還是抱怨連連。

疫情期間，心理專家特別警告夫妻很可能因為面對疫情的不同態度，而產生較多摩擦，如果你家也是如此，快點打開平板追劇吧！看著醫科太太的血淚，確實可以有效轉移對自家老公的怒火呢！

（作者為作家）