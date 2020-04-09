「新冠肺炎」的威脅已造成台灣人民焦慮、經濟萎縮、百業蕭條，唯獨民進黨濫權、擴權、違反民主法治的行徑更為猖狂，民進黨政府在防疫掩護之下，掌握空窗期，企圖在520就職前，就加速政治「超前部署」，建立「新威權」體制。

新型冠狀病毒已確定是二次大戰以後人類面臨的最大危機，除了生命財產的損失，民主體制及全球治理都可能因此重組，其中四個現象尤其令人關切：中央集權、侵犯基本人權、加強國家監控、箝制反對意見及行動。雖然台灣有效控制疾病傳染已受到國際普遍肯定，「順時中」儼然不可悖離，但在防疫之下，台灣的民主自由正在付出了沉痛代價。

蔡英文政府在第一任內就已暴露出與民主自由價值漸行漸遠，台灣的民主法治走向專制威權，這次更是利用新冠肺炎危機，肆無忌憚地進行擴權、權力分贓、甚至赤裸裸上演內部權力鬥爭，民進黨作為與民主運作已全然是「逆時鐘」而行。

由於國人正專注於疫情發展，為自己及親人的健康安全擔憂，我就簡單列舉幾個荒誕不經的事例，提醒大家民進黨最新動向。

獨立機關國家傳播委員會（NCC）甘為民進黨打手，跋扈地干預TVBS和中天電視等新聞媒體運作，打壓新聞自由已是公開的秘密。王健壯教授的文章即指出，TVBS從去年8月更換董事長與董監事後，NCC百般刁難，卻拖延至今仍未審查通過相關人事變更案。並批評中天一位政論節目主持人的風格「非常不敢苟同」。

又，衛福部官員告誡民眾抗疫期間不要「趴趴走」，但「罷韓」動作不斷，其中許多於法不合，罷免連署有填寫不實日期的情事，依據《選罷法》規定應予以刪除，但中選會沒有嚴格審查，有護航之虞。

這一切都比不上行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等3位公開上演的警政高層人事鬥爭荒謬鬧劇，而這只是520前民進黨派系權鬥的冰山一角。蘇貞昌拔掉國營事業4位董事長，立法院長游錫堃不甘寂寞，也插一腳，怒轟警察辦事不力。在全國上下對抗病毒之際，民進黨高層不顧形象，磨刀霍霍，各個重要職務勢在必得，可以預見完全執政的民進黨在第2任內將變本加厲，只是不知要帶領台灣走向何方？

近3個月來，新冠肺炎對台灣民主體制的衝擊已逐漸浮現，如中央集權化、過度利用數位科技監控疫情侵犯人民隱私、動輒以假新聞之名壓縮言論自由。更令人擔憂的是，在民進黨利用疫情，刻意操作反中、仇中意識形態，原本就高度緊繃的兩岸關係已瀕臨失控局面。

新冠肺炎終將結束，世界秩序、權力結構必然有根本性演變，兩岸關係及台灣的政治景觀難以維持原狀，台灣將面對更艱困的局面與挑戰，這絕非人民之福。

（作者為人人未來基金會董事長）