郝柏村院長不幸逝世，幾天來報載他的豐功偉業，連施明德先生也大為稱讚。郝院長自參謀總長、國防部長、行政院長到退休，水德有幸與他相處相隨30年，近距離瞭解其為人處事，在此略述一二，以為紀念。

郝院長雖出身軍旅，但處事細膩。他任國防部長時列席立法院，與水德並坐，對立法委員的質詢仔細聆聽，有些立委用閩南語質詢，他立刻請我翻譯，讓他了解。後來發表為行政院長，因我擔任過北高兩市市長，他問我市長的人選，我建議台北市長為張建邦先生，高雄市長為陳田錨先生，後來郝院長徵詢他們兩位，張部長願繼續任交通部長，陳議長無意願乃作罷，可見他的無私。內人微恙住院時，他請郝夫人兩度前往探視，如此關懷部屬的家人，其細心令人感動。

他擔任院長之前，治安不佳，十大槍擊要犯橫行，他乃召集各部會及情治首長，每周舉行治安會議，親自主持，迅速解決了問題。還有煉油廠附近的環保問題，影響五輕建設，他乃率經濟部長蕭萬長先生及內政部的我等，親往後勁，當晚在廟口與民眾溝通。此外，在台北懷恩堂二二八受難者紀念會上，與遺族見面慰問，聽取意見，表達了最大的誠意。

他公職退休後，領導我們退休部會首長，參加每周二早晨7時半的高爾夫球敘，另外每日游泳，毅力驚人。每周二的球敘從不缺席，有一次他夜晚由洛杉磯起飛，隔日抵達桃園機場後，直接到達球場。每年的中秋節，我們都攜眷一起賞月，他是我們永遠的大家長。水德在國民黨祕書長任內，邀請李登輝總統和他球敘，相談甚歡，可惜兩人終因理念不合而疏遠，令人遺憾。

他退休後，過著順其自然不勉強的生活。又以龍馬精神，寫出500萬字，包括還原抗戰史實，解讀蔣公日記，以及回憶一生。我讀完他的回憶錄，更了解他對台灣的貢獻，不僅在八二三砲戰時保衛國土，參謀總長任內整軍經武，更在當行政院長時，每一天都善盡為民服務的責任。他一直關心兩岸的和平，主張以三民主義統一中國，這就是自由、民主、均富的緩統，也是水德的心願。他保衛中華民國，造福台灣人民，樹立了一個典範，令人懷念不已。

（作者為前考試院長）