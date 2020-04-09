莎士比亞說：「黑夜無論怎樣悠長，白晝總會到來。」

今年開年時，很多人彼此致意，願「歲月靜好」，這句張愛玲80年前寫成的句子，成了亂世裡的慰藉。當時，大部分人是因為大選的焦慮，乃至兩岸交鋒導致亂世，期盼日子能平靜些；美國人希望歲月靜好，則是因為川普和民主黨之爭、中美貿易之爭乃至今年大選而感到水深火熱。

但從1月到4月，新冠肺炎這只黑天鵝到處亂竄，而且越發強壯，至目前為止，全球新冠感染病例數超過150萬例，死亡病例數接近85000例。似乎歲月太不靜好了。

1月起，我因難捨新聞工作的熱忱，從大陸疫病流行時就開始關注，看著它肆虐歐洲義大利、西班牙，最後來到我自己的身旁──美國，的確膽戰心驚。從3月中開始美國疫情幾乎是幾何級數成長，每天早上起床看到的都是壞消息，各種預測死亡及感染人數，很多人覺得有如被凌遲，迄今為止1萬多人喪生，不是只是個數字，背後是多少家庭的破碎，多少至親的悲慟。這是我到美國40餘年來最緊張的一刻，也看到很多美國人對付災難的各種方法及其中蘊含的價值觀。

上星期，覺得主流媒體報導的都是聳動的故事，也未能及時反映治療新冠肺炎的進展，所以自己上網蒐集資訊，美國確診直線上升，其實在於他們大幅篩檢，至今已篩檢了150萬左右，確診約30萬，患病率是20%，我也到幾個主要州去找衛生部門的資料，看到最先感染嚴重的華盛頓州，事實上從3月22日開始，確診和住院數都逐日下降，證實這個瘟疫是可以克服的，而且早日採取管制措施，早日就能擺脫夢魘。反之則備嘗苦果，例如紐約市比加州晚一星期宣布「待在家裡」命令，至今紐約市成重災區，死亡人數和確診人數都占美國的1/3。這確實考驗領導人應對危機的能力，甚至延遲一天都會釀成重大災禍。

美國是個移民國家，其特徵是充滿活力，喜歡動、喜歡做，悶在家裡不好，美國人以幽默著名，因此3個星期以來，各種消遣自己、消遣川普，消遣鄰舍的幽默方式不一而足，印象最深的是有位在密歇根的女性耗費6年才存到足夠的錢，從事一趟豪華遊輪加勒比海之旅，現在被取消了，她當然傷心也不甘心，於是在自己公寓進行這趟海上之旅，她把餐巾折成遊輪形狀，穿比基尼泳裝，自己調雞尾酒，並將自己的遊覽心得及照片，按照每天的行程發給朋友，親友各自在家中大笑同樂。

愛心在此時是應有盡有，一位紐約佛心房東，擁有80套出租公寓至少住著200多名房客。豁免了房客4個月的房租，粗估損失租金數十萬美元。他向房客溫情喊話，「只要確保你能溫飽。照顧好家人，不要驚慌，問題都會迎刃而解。」愛心和災難的距離如此之近。

藝術不能抵擋瘟疫，但是能讓人躲進溫馨的角落。紐約大都會歌劇院每天晚上放一幕以前演過的歌劇，在網上20小時供喜好者欣賞，莫斯科大劇院宣布首次將經典歌劇及芭蕾舞演出於Youtube頻道上直播，供大家免費觀賞，看著芭蕾舞星或仙姿玉色或玉樹臨風，令人感到在瘟疫蔓延期間，追尋美也是可能的。