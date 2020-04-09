正當全球抗疫如火如荼之際，表現堪稱國際模範生的台灣，竟然遭到無妄之災，被世界衛生組織祕書長譚德塞點名痛罵；此一近乎無厘頭的失控演出，立即遭到蔡政府的嚴正抗議，要求譚德塞澄清道歉。

譚德塞天外飛來一罵，表面看來是臨場爆發，但稍加深究，像是有備而來，故意為之。

他說，台灣對他人身攻擊了3個月，而且是台灣官方的外交部帶頭，用涉及「種族歧視」的措辭攻擊他。問題是，這3個月來，包括我國外交部在內的世界許多國家，從官方到民間，批判譚德塞誤判疫情、處置不當的所在多有，要他下台的更是大有人在，尤其川普還指名道姓；為什麼他要專挑台灣來反嗆？

「種族歧視」本是非常嚴重的指控，台灣官方批歸批，應該不敢去踩這個地雷。但台灣網民的凶悍是有目共睹的，出軌也是自然的事。然而，亞裔才是這次疫情無端被歧視攻擊的對象，老譚可有出來說句公道話？

另一方面，這次的全球抗疫大戰中，台灣的表現可謂大大露了一次臉，老譚劍指台灣，不過是想轉移壓力、推諉卸責。尤其川普要拒絕捐款給世衛組織，台灣和美國同調，又不是世衛組織會員，自然是拿來墊背的好對象。

值得注意的是，被川普不斷批判過度媚中的譚德塞，早已不知和川普打了多少回的口水戰了，老譚這回對極度親美的台灣，來了一次含有政治病毒的「飛沫傳染」，背後多少也有中美角力的成分在內。只不知，台灣這麼挺美國、又為了美國被罵，老美若不能把台灣送入WHO，豈非太不夠意思了？