只是堵藍文章被收錄在NHK假新聞特輯。（圖／摘自只是堵藍臉書）

政院嗆譚「白的講成黑」！ 蔡英文：強烈抗議

台灣網路霸凌現象非常嚴重，一大票網軍橫行霸道，有的受人豢養，有的跟風向蹭流量，也有受人蠱惑，如蝗蟲般鎖定特定對象輪番攻擊。網路霸凌有兩大利器，一是暴力性語言，一是假訊息。綠營背景的網軍頭目楊蕙如拿這兩種武器作過火力示範，一舉逼死一位優秀的外交官。

選後網民的攻擊對象從國內延伸到國際，成為綠營政府的外交尖兵，最新事蹟是對世界衛生組織祕書長譚德塞的人身攻擊，他也擋不住壓力，點名台灣反擊。台灣網民的「英勇」行徑威震天下，日本NHK最近作了特別報導，更讓台灣網路暴行揚名天下。

世衛祕書長譚德塞上個月指控台灣發動網民對他作人身攻擊，8日更進一步指稱「受到死亡威脅及種族主義侮辱」，還特別提到來自台灣的歧視言論，大約3個月前出現。他質疑台灣外交部明明知道這些事，卻沒有畫清界線，甚至也開始對他攻擊。譚德塞激動表示，各種傷害包括媒體評論，給他冠上各種稱號，甚至說他是黑人等等。他不在乎受到死亡威脅，但當黑人及非洲族群被侮辱時，他再也不能忍受，譚德塞公開點名台灣，連講3次就是台灣，並一罵3分鐘「夠了！真的夠了！」

我駐歐盟代表反駁，外交部長吳釗燮從未針對譚德塞做過任何人身攻擊，台灣政府也從未對他發動過言論攻勢。然而，副總統陳建仁三番兩次批評譚德塞，指責他在這次嚴重的疫情中「成事不足敗事有餘」，若非世衛錯誤的操作，目前世界上的疫情可能不會如此嚴重。這難道沒有發生帶風向的作用？台灣網民對他的人身攻擊已經到了「飽和轟炸」的程度，難道沒有組織化的運作者參與甚至主導其事？

假新聞登上國際媒體

台灣網民的霸凌與製造假新聞能耐實在太高強了，所以引來日本NHK的高度重視，日前播出播出《幻影與真相》節目，探討台灣假新聞和謠言的影響力，以2020年的台灣總統大選為例，指出臉書粉絲專頁「只是堵藍」擁有超過20萬人追蹤，是「製造假信息的第一線」，內容多是針對韓國瑜，如「沒有經過父母同意就對小嬰孩又親又抱，讓他母親非常生氣」之類的假訊息，經過傳統親綠媒體大肆渲染之後，韓國瑜的民意支持度立即下跌。「只是堵藍」的受訪者還洋洋得意，表示「這不違法」，是「要告訴大家韓國瑜只是笑話」，「你不需要做真的、太嚴肅的東西」。報導指另外一個綠營側翼的粉絲專頁「公民廟口」甚至承認就是在故意製造假新聞，用以貶損中國大陸的形象。

正如NHK所說，綠營的政治人物和支持者大聲宣傳綠營是假新聞、假信息的受害者，因而造成2018年底的地方選舉慘敗，但是，「藍營傳統上對網路經營非常生疏，基本是被綠營壓著打，硬要說藍營有辦法散播網路謠言來影響總統大選，連綠營支持者都不太相信。」確實如此，綠營人士最會做賊喊抓賊。他們一再指控中共對台發動資訊戰的恐懼，在毫無事證的情況下指稱中共「暗中操控」網路戰，結果造成許多綠營人士和支持者導向需要「加強網絡戰」，於是有楊蕙如和「只是堵藍」、「公民廟口」之流的粉絲專頁大量出現。

如譚德塞所說：「夠了！真的夠了！」世衛組織在這次疫情中確有檢討餘地，但台灣官方、網軍、親綠媒體聯手攻擊，完全超越理性討論問題的範疇，淪為人身攻擊與網絡霸凌，真的是「讓世界看到台灣」，不止看到防控疫情的優異表現，也看到在網絡上瘋狂進行政治攻擊的醜惡面目，暴露台灣人不文明的一面。

以當網路綠衛兵為榮

台灣的「政治蟑螂」實在太多也太凶狠了，更可悲的是，他們對自己的惡行不但不以為恥，有人竟還以「網路綠衛兵」的身分為榮，以網絡霸凌和製造假新聞攻擊為樂。執政當局運用各種途徑支援楊蕙如，真相爆發後，卻不予調查也不阻斷，而成為綠營網路打手的，又何止楊蕙如一人？

對台灣網軍橫行的現象，政府不能強裝自己是受害者，必須明察其中的生態鏈，透過立法與行政手段秉公處理，以遏制網軍的囂張行徑，同時粉碎政府及執政黨直接或間接利用網軍遂行己意的懷疑。誠如「劍橋分析」的參與者和吹哨者凱瑟說的：「黑暗是透過我們的手機、電腦和電視滲進我們日常生活的。人們被瞄準了，結果我們變得前所未有的分裂。」一個合格的公民千萬別當幫凶！