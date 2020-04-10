無色覺醒》劉必榮：不確定時代怎決策？全球領袖風險管理！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第606集播出，由東吳大學政治系教授劉必榮為觀眾分析：「不確定時代怎決策？全球領袖風險管理！」。

雖然目前疫情的防治已達成階段性成效，但未來的疫情走向、疫情後的國際社會仍存在許多不確定因素。而當我們身處於一個不確定的時代，該如何去評斷政治人物的所作所為？或是我們該期待政治人物做出什麼樣的決策？這將是今日所探討的內容。

疫情當前，各國政治人物無不摸著石頭過河，對任一決策戰戰兢兢，深怕做出錯誤的判斷會帶來不可挽回的結果。要知道，以往在決策前的風險管理，發生機率與造成的代價皆能事先評估計算；然而，在高度不確定的情況下可就不同，正如美國前國防部長倫斯斐所言，因為不知道會發生，在不能提前預警之下，當然就不知道如何應對。

正因為不曉得未來會發生什麼事情，「理性決策」的執行也就更加困難，而這時政治人物的角色就起到關鍵性作用。沒有絕對的解答，也就標幟著沒有誰的意見是永遠正確的。

這就表示，面對未來的不確定，政治人物應當懷揣開放的胸襟，集思廣益、廣納諫言。像是古代中國所稱「謀」、「斷」的意涵，聽取群眾的智慧為「謀」，主政者之後的斟酌決策為「斷」，在多項意見相互折衝樽俎之後，可望得出富有彈性且韌性的最終結論。

事實上，沒有誰特別聰明能做任一事情都顧及到多數民眾。也正因如此，在這渾沌不確定的時代，哪位政治人物願意摒棄小圈圈決策，採納多方資訊、協同更多人一起腦力激盪，同時把握住關鍵決策時點，誰就能得出最好、最適當的決策，在這時代脫穎而出……更多分析請看影片解說！