美國前國務卿季辛吉4月3日在《華爾街日報》示警。新冠肺炎疫情將永遠改變世界秩序。一個星期後，我們在世界一個小小的角落──台灣，觀察到了他的預警。疫情與戰爭果然一體兩面，台灣可能點燃了戰火，這場世界大戰若真的開打，確實可能改變世界秩序。

台灣希望參與國際社會，對世界做出貢獻，在國際舞台卻長期受到擠壓，沒有任何發言權，更談不上貢獻。新冠肺炎疫情，不但讓台灣大大露臉，和世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞的語言衝突，還可能類似1914年塞爾維亞族學生在塞拉耶佛打死奧匈帝國皇儲費迪南大公那一槍，引爆改變21世紀世界秩序的戰爭。

這場戰爭醞釀已久，反全球化民粹力量興起，配備著手機社群媒體新武器，在全球各地掀起革命風潮，有的地方成功，有的地方不成功。無論是否成功，網路科技帶來的革命，方興未艾。

網路是弱勢造反的有利工具，個人如此，國家亦然，台灣在國際社會是絕對的弱勢，但這場在武漢爆發的疫情，給了台灣絕佳的表現空間。2019年台灣選戰訓練出的網路非對稱作戰部隊，結合疫情天時與美國地利，和WHO及譚德塞打了一場非典型網路戰爭。

民進黨自2019選戰開始推動「網紅政治」，小英總統移樽就教與網紅合作，政府各部門也卯足勁運用網路宣導政策。據《新新聞》統計，自2016年民進黨執政5年來，政府新媒體宣傳標案金額共成長184%，龐大利潤背後培養了多少類似楊蕙如、「只是堵藍」、「公民廟口」之類的網路部隊？

譚德塞在疫情發展過程中，確實有一些判斷上的錯誤，但公部門迎合網路民粹，重口味一口接一口，需知禍福相倚，面對後疫情時代不確定的環境，台灣網軍發動對國際組織的攻擊，好嗎？政府又做好了因應反擊的準備了嗎？