擊美國人集體恐慌 確診死亡數失控、美國家庭恐破產

「後新冠期」世界權力結構與體制將重大轉變，正如美國前國務卿、全球主義大師季辛吉的註解：「新冠病毒大流行將永遠改變世界秩序」。令人憂慮的是，美、中強權拒絕跳出傳統地緣政治的對抗模式，民粹主義、民族主義、仇外意識促使強硬派當道，世界「新冷戰」甚至局部衝突，恐難避免。台灣身處期間，即使被肯定為全球防範「新冠肺炎」的典範，仍無法擺脫小國的戰略困境，尤其中美兩國交惡，台灣首當其衝，無論安全、經貿利益都難以倖免。

美國新冠肺炎死亡人數再創新高，全美超過46萬人確診，隨著疫情惡化，死亡人數不斷攀升，川普政府面臨空前執政危機。在新型冠狀病毒無情摧殘下，以「美國優先」為主軸的外交政策已變成「危險的幻想」，連帶賠上美國國際領導地位。川普個人聲望雖然尚能維持在50%以上，但這只是國難當頭團結在國旗之下的短暫現象，他的連任岌岌可危。

中美交惡台首當其衝

急欲扭轉劣勢的川普顯然吃了秤砣鐵了心，孤注一擲，狂打「反中牌」，將防疫不利的責任推給中國大陸，指控中共隱匿疫情，提供錯誤訊息，才導致美國今天防疫崩潰的局面。他進而延長戰線到世界衛生組織（WHO），暗指WHO與中共沆瀣一氣，誤導國際社會。美國媒體報導，川普將11月的總統大選主軸定位為「對中國的公投」，民主黨的反對者一律打成「親中」。

歐洲及澳洲媒體也瀰漫尋求復仇，找替死鬼的論調，譴責中共，要求制裁、賠償的聲浪此起彼落，高漲的仇恨、敵意已使雙方無法理性溝通，遑論攜手合作。

中共當然拒絕接受美國的指控，除了反駁美方的批判是不公平、錯誤之外，並展開外交宣傳攻勢，除了彰顯已有效控制疫情，社會經濟活動恢復正常外，更透過醫療設備及人員援助說明中國大陸在全球抗疫努力中扮演了積極援助者角色，企圖一掃隱匿、延誤疫情的罵名。

另一方面，面對美國鋪天蓋地的批判、歧視及敵意，中國也激起了普遍反美情緒，民族主義高漲，加上疫情得到控制，經濟表現可能比預期好，反而可能讓中國國家主席習近平的權力基礎更穩固。美中關係好不容易在今年初達成第一階段貿易協議後稍得喘息，但在新冠肺炎壓力之下快速翻轉。習近平與川普在3月底電話中表達的善意似乎只是曇花一現，習近平強調的「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。」川普並未認真對待。

以目前的情勢發展，在強大國內政治壓力下，中美改善關係的機會渺茫，季辛吉擔憂的「自由國際秩序難以維持，世界陷於烽火之中」恐難以避免。面對後新冠期，美國的軍力及經濟力量可能仍是稱霸全球，但美國優先之下的「築高牆，獨善其身」使美國喪失了國際領導地位，也使聯合國、WHO、G7、G20等國際組織及機制難以發揮功能。

新冠肺炎展現了大陸超強的物資與精神動員能力，也暴露出處理重大危機時透明化不足，及官僚以「維穩」及「政績」優先的體制缺陷，導致吹哨者遭到噤聲，疫情無法及時上達、公開，延宕防疫行動，終釀為全球性災難。大陸要成為21世紀主要領導國家，成為世界的領袖與體制的表率，這些缺失問題也必須解決。

2020年3月將在歷史留下重要紀錄，除了二次大戰外，人類歷史上沒有單獨一次戰爭或災難可以翻轉世界秩序，但一次新冠病毒傳染就造成重大變局，除了慘痛的生命財產損失，世界秩序、價值體系、政治制度、全球化等都將遭到空前挑戰。

站上團結抗疫的高度

值此關鍵時刻，台灣將何以自處？可以選擇繼續「親美抗中」路線，甘為美中強權對抗下的馬前卒。單是過去一星期就看到，美國國務卿蓬佩奧與國務院東亞局頻頻出手，公開讚揚台灣抗疫成效，這絕不是台美關係40年來最佳的正常表現，只是美國要挑動中共最敏感的神經，但後果卻轉嫁到台灣身上。

台灣其實可以有更好的選擇，可以在美中之間發揮關鍵「融合」的功能。台灣擁有西方自由民主的價值觀，也承襲中華傳統文化，與大陸有同文同種的淵源，也可選擇站在促進美中合作、全球團結對抗新冠肺炎的高度，發揮融合功能，不但有助於化解美中之間的敵意，降低台海不斷升高的緊張情勢，提升台灣的國際地位與影響力，美中台三邊關係架構也將因而更均衡，無論對區域、全球局勢穩定都具有重大意義。