由於新型冠狀病毒疫情與兩岸關係發展等緣故，導致許多原先在台讀書的大陸學生無法順利來台繼續修業。遺憾的是，最近大陸教育部港澳台負責人更進一步宣布，將暫停2020年大陸各地與各學歷層級畢業生赴台就讀。消息傳來，兩岸學界為之譁然，尤其是台灣的許多大學更是難以接受，這可說是繼去年中止陸客來台後，對近20年來好不容易建立起的兩岸文教交流，再度發出了嚴重的休止警訊！

雖然陸方表示，原先已在台求學的陸生可依照意願繼續在台讀書，但之前台灣因為防疫而不允許陸生返台就學的消息，普遍影響大陸輿情，導致許多學生家長對台印象變差，認為台灣的大學水準比起歐美先進國家還有一段距離，不一定需要來台就讀或作交換生。於是這樣的消息以訛傳訛，終致出現大陸當局做出暫停陸生來台的決定，恐影響台灣日後招收陸生的機會，令人遺憾。

隨著全球化的結果，各國無不卯盡全力吸引國際學生，尤其在國內各大學面臨少子化的衝擊之際，品值佳與收費低廉的台灣高教如何吸引大陸學生，是各校重要的招生課題。根據統計，107學年度大陸來台就讀學位及修課的研修生達2萬9603人，雖然比104及105學年大幅減少1萬餘人，但仍是國內各大學重要的生力軍，不容忽視。

由於新冠肺炎疫情的蔓延，多數兩岸班機停駛，除特定條件外，大多陸生無法入境，他們焦急的心情可以理解。為此，教育部提出安心就學方案等，針對大陸學生暫緩來台一事請各大學協助，包括：網路註冊、學籍保留、選修課、休學等措施，以及各種彈性授課與修課方案。科技部等也重申，此次冠狀肺炎不致影響兩岸學術交流的申請。但隨著未來大三通航點的調整，以及疫情的發展，中央流行疫情指揮中心應及早設立單一窗口，統籌負責兩岸文教交流事宜。也希望陸生和大陸學界人士能共體時艱，體諒目前台灣疫情防範的挑戰。

本人也呼籲，社會與各大學院校不宜對遭受檢疫隔離與延後返台的陸生有任何歧視待遇。教育部更要針對上述大陸暫停陸生來台交流與就讀政策積極和對岸溝通協調。畢竟好不容易才搭建起來的兩岸文教交流，不能因一時的疫情，而影響陸生來台就讀的權益，與兩岸年輕世代相互交流的機會！

（作者為國立政治大學教育系教授）