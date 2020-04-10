截至4月10日止，國內總計有21例無症狀感染者，占總確診病例382例中的5.4%。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，最擔憂無症狀感染者是否具高度傳染力。

3月26日德國學者表示，新冠疫情無症狀感染者占5%，自身攜帶病毒卻不知，傳染力強，為隱性傳染源。4月5日，疫情指揮中心指出有一例無症狀病患，觀察長達2星期都未出現症狀；4月2日，中國官方內部統計資料顯示，確診8萬1000餘人中，竟高達有4.6萬人為輕症或無症狀者。大陸學者研究，有些無症狀帶原者排毒可長達29天，並表示其傳染力不輸發病確診者，而稱其為隱形傳播者。中國官方揚言這種無症狀的帶原者恐造成大陸第二波的疫情。

台灣首例無症狀感染者為一位20多歲男性，他和父母及哥哥一家四口到義大利旅遊，返台後父母、哥哥都出現症狀並確診。這位男性並無症狀，防疫人員高度懷疑其應也受感染，經採檢確診。這一家四口感染的應是同株病毒，但其臨床症狀竟如此迥異。台灣有一赴捷、奧旅行團17人，返台後領隊發病死亡；有5人發病住院，其中3人為重症；有3人為無症狀確診；其餘團員檢測陰性。這17人出現相異的臨床症狀，甚至有人喪命，但應是暴露在同株病毒汙染的環境下吧？讓人不解的是，為什麼被無症狀帶原者傳染會發病？無症狀者體內的病毒是怎麼一回事？至目前為止，全球病毒專家對新冠病毒的基礎研究仍嫌不足，因而尚未能對此提出合理的解釋。

筆者嘗試由病毒學中冠狀病毒屬病毒之特性，來推測新冠病毒在人體所造成的多樣性臨床症狀：一株新冠病毒為很多性狀不同的病毒顆粒混合群體；群體內有具不同毒力的病毒顆粒，有些毒力強，有些弱，甚至有些無毒性。雖然病毒學家認為新冠病毒對人類的病原性，主以呼吸道為攻擊致害臟器。但其實，該病毒群體內也存有各種少量對消化道或其他臟器具病原性的病毒顆粒。當新冠病毒在人際間傳播，經人體和病毒自身修飾作用，增殖性和病原性可能隨時會稍有改變外，而主要是人傳人時，群體中所含的病毒顆粒會有所不同，而表現在臨床症狀上，譬如歐美病毒株中雖僅存有少量會造成味覺嗅覺失能的病毒顆粒，但總能伺機肆虐矣。

世界衛生組織（WHO）匯整世界各國陳報的疫情資料分析，至今仍認為全球的新冠病毒未出現變異株。總之，新冠病患們呈現多樣性臨床症狀的原因，和感染到的病毒顆粒群體組成關係密切，即在感染者體內增殖的病毒顆粒若無毒性者占優勢，也就是隱形病人的成因矣。

世界各國新冠肺炎的無症狀感染者屢見不鮮，防疫單位卻對從疫區回台者不作普篩，在機場和居家檢疫期間雖可逮到發病者，但無症狀之漏網魚群不知凡幾，恐是台灣爆發嚴重社區傳播疫情的破口吧？有流行病學專家指稱，無症狀感染者將會是繼大陸台胞及旅居歐美的台灣民眾，所帶來的大量境外移入病例後，台灣第三波疫情的主角。防疫單位若不能未雨綢繆實施普篩，揪出可能散布在社區中的隱形傳播者，大家就只好戒慎恐懼，請媽祖婆保佑了。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）