繼製造口罩笑話之後，中央流行疫情指揮中心9日又給台灣製造了酒店的大笑話。說好聽了，可能是指揮中心的長官們沒上過粉味酒店；說難聽了，是這些長官們不食人間煙火，完全不知道台灣的「酒店」是怎麼回事，才會下了一個「酒店和舞廳全面停止營業」的命令。

首先，必須釐清中央疫情指揮中心指的「酒店」和「舞廳」是什麼。從高雄有個確診案例曾到某個舞廳趴趴走，一度引發疫情恐慌的事件來說，疫情中心指的舞廳，應該就是有舞女陪跳舞的這種。再從台北市有一名酒店公關小姐被確診之前，還到酒店上班陪客人喝酒，引起防疫單位極度重視的事例，疫情中心下令停止營業的酒店，應該就是有女子陪酒的「那種酒店」。

既然如此，那麼我必須告訴疫情指揮中心的長官們，下一道停業令，必須寫清楚、講明白，絕對不能只寫「酒店和舞廳全面停止營業」，就交差了事。

因為，今天在全台灣要找到長官們心中想的「那種酒店」、「這種舞廳」，比起找到「新冠病毒」防治還困難。而且若是遇到腦袋沒搞清楚的單位，按「酒店」兩字去執行停業令，很可能會讓像長榮桂冠「酒店」之類的合法店家蒙冤，鬧大笑話。

當然，各縣市政府的官員應該還沒有差到「這個酒店」和「那種酒店」都分不清楚的地步。可是事實很清楚，全台灣各縣市政府若要認真找「那種酒店」，甚至「這種舞廳」，還真屬於千裡挑一的難事。

因為，受到各種法令的限制，台灣各地的「那種酒店」及「這種舞廳」，除了極少數兩、三個特例，登記的都沒有「酒店」或「舞廳」這些字眼。絕大多數的「舞廳」或「酒店」，登記的多是「冷飲店」，或者「小吃部」，掛的招牌則是「KTV」、「卡拉OK」，「雜貨鋪」，能掛個有酒味「PUB」招牌的，應該是老闆喜歡洋味。

從這個事實，我可以確定，疫情中心這道酒家及舞廳停業令，屬於「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的庸醫作法，不僅地方政府難以執行，也無法達到防疫效果。

真正要防疫的話，疫情中心應該理解，社會上比較具疫情傳散風險的，不是陪酒女、陪舞女上班陪客的問題，而是我們社會上許多有陪侍女子的「KTV」、「卡拉OK」、「小吃部」、「冷飲店」，內部隔有小包廂，空間狹小，根本做不到保持所謂的防疫「社交距離」。再加上，這些店卡拉OK的麥克風是客人、陪侍女共用，而他們輪番拿麥克風唱歌時，又不可能戴口罩，這樣的傳染風險，才是疫情中心應該重視的。

我建議疫情中心的長官們，學學「仙女下凡」或者「八仙過海」，親自到台灣凡間實地了解一下，什麼是他們要禁的酒店，什麼是必須停業的舞廳。然後回到指揮中心，再擬一道類似「說文解字」，或者「大法官會議解釋」般的補充規定，實際告訴各縣市政府，他們要求停業的店家，是有陪酒、有陪舞、有陪唱的店，不管他們登記的名字叫「小吃店」或者「雜貨鋪」。