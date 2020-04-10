針對世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞，日前在記者會指責台灣出現對他進行包括種族歧視的羞辱、霸凌一事，調查局10日開記者會澄清。記者會有兩大重點，一是譚德塞飆罵後，網路出現台灣人的道歉文，其實是大陸網友反串。二是沒有找到譚德塞所指控的「台灣人對他的人身攻擊」。

調查局的說明根本邏輯不通。首先，調查局說，媒體指稱PTT等網站上有對譚德塞的攻擊貼文，不過都是在3月27日之後貼文的，不是譚德塞所說的3個月前的事，所以不算。但譚德塞指責的是，台灣網友對他的攻擊是從3個月前開始的，且持續了「2、3個月之久」。調查局可以認真點聽清楚譚德塞的發言嗎？

更何況，在WHO的臉書粉專、推特和多個支持民進黨的臉書粉專和PTT上，2月以來不知有多少貼文以「黑鬼」、「黑奴」等歧視稱呼來羞辱譚德塞，甚至還有惡毒的走狗圖，如果調查局都看不到、查不到，那應該是有「政治色盲」的問題。

其次，調查局試圖以大陸網友的道歉貼文，一筆代過各種羞辱譚德塞的網路貼文。就算證明了這些道歉文是大陸網友所反串的，又怎麼樣？這些根本不是譚德塞所說的人身攻擊。調查局有本事就公布那些咒罵譚德塞的挺綠粉專，是大陸的還是台灣的？

面對譚德塞的指責，民進黨政府不見一絲絲歉意和羞愧，反而是變本加厲的自大傲慢。行政院長蘇貞昌批譚德塞「不知感恩」，中央疫情指揮官陳時中說譚德塞應該向台灣學習。真不知他們如此大言不慚的底氣究竟是從何而來？就算台灣防疫做的不錯，但相較全球17個零確診、8個確診病例個位數的國家，至10日累積確診病例已達382例的台灣，防疫表現大約只是中段班；更何況，台灣至今未做大規模篩檢，確診數字維持低檔不令人意外。

其實，譚德塞並沒有說歧視言論是出自外交部，他是說外交部坐視，從言論自由的角度來說，老譚的指責未必公允。然而，就算那些霸凌文不是官方所為，但民進黨對譚德塞出言不遜也沒在客氣的。例如譚德塞稱讚大陸防疫做的不錯，外交部長吳釗燮嘲諷他是住在平行時空嗎？總統府發言人黃重諺更譏諷譚德塞是得了武漢腦炎，該去量量體溫。

更等而下之的是駐德代表謝志偉竟拿譚德塞的中文譯名做文章，稱他已改名「譚德」，塞不見了，因為他已經「挫塞」；民進黨立委鄭運鵬也譏笑老譚已挫塞。譚德塞這3個字只是音譯，民進黨政治人物竟用閩南語諧音來罵人，實在是有夠低級、幼稚。

從調查局刻意誤導輿論風向的記者會，到綠官各種出格的言論，「黑譚風波」顯然還有得吵，而台灣距離WHO想必也越來越遙遠了。

（作者為資深媒體人）