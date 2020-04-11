當川普面對全美死亡人數一天逼近千人的新冠疫情，這場曾經是他口中「民主黨的陰謀」，演變到一發不可收拾、死亡人數可能超過十萬人以上的境地，有兩件事情必須重視：第一，專家的政策建言，為什麼沒有得到足夠的重視，以及第二，當下從歐美國家「外銷轉進口」，目前爭議的室內無法維持1.5公尺的社交距離，「業主應該停止營業」，就算處於柔性勸說階段，執行防疫政策，究竟是解決方案，還是衍生更多問題。

美國前總統尼克森在1969年一場名為「沈默的大多數」（Silent Majority）演說，有一段話如下：「如果必要的話，一個領導人必須要勇於承擔不受歡迎的政策立場…當他發現必須要這麼做時，他就有義務向人民解釋，爭取支持，並贏得同意」。

美國川普總統每次記者會上，除了防疫總指揮副總統彭斯，背後總站著一位有披肩圍巾的資深女士（Deborah Birx），以及一位身材短小的老先生佛奇（Anthony Fauci）。前者負責白宮新冠病毒小組的因應協調（WH Coronavirus Task Force Response Coordinator），川普曾經說，如果沒有口罩，用圍巾或披肩遮住口鼻，也同樣有效，但未得到她的認可。而後者是川普的顧問佛奇，在民間擁有極高的聲望；漏網的鏡頭是，媒體記者質疑某些說詞時，川普當場轉身問佛奇，回頭後對記者悻悻然表示「他不同意」，可見這位「美國版鍾南山」直言不諱的個性與地位。

但不幸的是，為什麼從1月23日武漢封城以來，川普直到3月29日都還強調，要在4月12日復活節全面復工，回歸正常的生活。科技研發獨步全球的美國，面對疫情的侵襲竟是如此無力招架，美國國防部在4月初甚至還被迫準備好10萬個屍袋，何以致之？

美國總統的政策性宣示，絕對不可能一時興起或是心血來潮（雖然川普確實曾經這麼做過很多次），總統必有所本的是事實、資料、或是證據（facts, data and evidences），但能不能讓他回心轉意，存乎一心。而對於心有罣礙、只希望連任的川普來說，事實、資料、或證據並不實用，因為訊息在短期內太快、太多、太複雜。雖然首席顧問佛奇不斷接受新聞媒體專訪，說明預測模型的資料，他的詮釋也使得龐雜的多元訊息富有意義。然而，以證據做為基礎的防疫專業意見和政策情境預估，必須要面對政黨立場、政治利益不同的聯邦政府和州政府，眾多的個人組織團體，大家面對的生命危險之狀況不同，各有各個難處。換言之，疫情管控的強力作為，在美國的民主國度，還需要更多政策溝通和政治傳播的技藝，以及更能讓人民有感的紓困措施。

川普這次新冠疫情的防治作為，不足以回應民眾的需求，忽視專家的政策建言，更不重視和州政府的溝通。而這也同樣出現在當前政府要求戶外1公尺、「室內無法維持（1.5公尺），業主應停止營業」的所謂「社交距離」爭議，要求做不到室內社交距離的業者必須停業，但「徒法不足以自行」，許多小微商家就直指政策不知民間疾苦。

當政府一再希望國人「戴口罩，多洗手」的時候，必須學習的典範是後來蔚為流行的「不握手，用肘擊」的宣傳，是防疫、也是提醒的動作，被競相拍攝成形形色色的影像，成為避免疫情蔓延期間最好的社交禮儀。正因為「肘擊」有科學的證據，對避免被感染十分重要，新鮮有趣，又不會失禮，無論是在西方或東方，都不像「戴口罩」有著明顯的種族與文化上的差異。

回頭談政府要落實戶外1公尺、室內1.5公尺的政策措施，此等的社交距離在春假期間根本就做不到，更遑論做不到室內間隔1.5公尺，業者就要停止營業的政策宣示。就算目前只是柔性勸導，還沒有到強制處分的階段，但在堅持專業技術和知識的「技術決定論」的同時，仍應考量真正的可行性。

尤其在行政院史無前例挹注高達1兆新台幣紓困計畫的同時，衛福部提出沒有做到安全距離就要業主停業，在民生凋敝之際，無異對弱勢的小微型企業經營者再補上一刀。正如同歐美人士見面親吻臉頰是禮儀、不習慣戴口罩則是他們的文化一般，做不到社交安全距離就必須停業，引發民怨或許事小，政府官員不能體察民意的根深柢固的價值觀，才是問題之所在。執行防疫政策的兩難，正考驗執政者的智慧。