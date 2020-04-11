政府最近很威，挾防疫有成，公權力大增，民主制衡力度大減，連許多侵害個人自由，法源又不明的行政措施，社會大眾也「順時中」姑且忍耐。但是不只如此，政府似乎自認站上道德制高點，可以「作之君，作之師」。

清明連假觀光人潮湧現，中央疫情指揮中心在4月4日對11處景點緊急發布「國家級警報」，行政院大員並專程南下前進指揮，事後將整件事定調為民眾公德心不足，無法自律，進而放話自律不行就他律，威脅取消五一連假，儼然老師管教學生的姿態。筆者不敏，卻要做一下「逆時中」的學生，為連假出遊說句話，向「大有為政府」討教個說法。

一般所謂發揮公德心的意義在於：由個人的舉手之勞，消除個別行為加總的社會成本。幾個關於公德心常見的實例：如演唱會後的不留垃圾；隨手關水關燈；這次事件連假忍耐不出遊，避免群聚減輕醫療負擔，看起來像是同理可證，但是有一個關鍵前提必須予以區別，演唱會觀眾本就「有義務」不丟垃圾以免滿地垃圾，隨手關水關燈則不然，這些行為不算是第三人的義務，因此若有人採取行動為社會節約，自然是善行而值得讚美。

那麼忍耐不出遊是哪一種？判斷標準其實就憑「事前」政府一句話，政府若連假前告訴民眾因為防疫的緣故應避免出遊，那麼大家就有義務避免出遊。但因為民眾無法估計個體的出遊，加總後究竟會帶來多大規模的社會成本（防疫）。民眾有無義務，就看政府事前告訴大家該怎麼做。換言之，政府的判斷就是最後的權威，不容爭辯和質疑，防疫和緊急狀態下的公權力就是如此，舉世皆然。標準既明，那我們不妨進一步看看，萬民仰望的政府放假前給我們什麼指示。

首先，做為中樞的疫情指揮中心並未對於連假期間出遊有任何的管制或呼籲；其次，掌握有各項交通運輸訂票狀況的交通部，不只加班輸運，交通部長還將蘇花改速限調高，以加大運量因應旅客；至於景點所在的地方首長們，台南市長早在3月28日，就在臉書強調「台南鄉野療癒玩法」，歡迎民眾在清明連假來台南旅遊，緩解疫情鬱悶的氣氛；屏東縣長於4月1日更在臉書PO影片，喊出「連假不能出國，搭機來屏東」的觀光宣傳。以上政府要員們的態度，不但是知道人潮鴻鵠將至，並且心嚮往之、鼓勵之，相信政府安排連假出門走走的民眾，大概怎麼也想不到，事後整件事就像政府引蛇出洞，大家只能自嘆所信非人。

以上雖近笑話，筆者相信政府倒不是故意愚弄民眾，而是首尾兩端，既擔心疫情，又不能決斷犧牲地方觀光財，否則從飯店訂房，鐵公路流量，諸多跡象都足以「事前」預料，連假許多景點，人潮必然爆量，但是政府事前能決斷而不決斷，直到4月4日發現苗頭不對，時機已晚。「事後」再歸責民眾公德心不足缺少自律，甚至親政府的媒體和網路言論帶風向痛斥出遊民眾，政府再拿出訓導主任的臉孔，要教育系統要求家長全面填報連假行程，整個過程只能說政府「吃人夠夠」！

雖說官字兩個口，民不與官鬥，尤其防疫期間更是如此，但是筆者仍然忍不住提筆，就當做為身在瘟疫蔓延時的我們，記下個故事。

（作者為世新大學法學院客座教授）