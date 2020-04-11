世界衛生組織祕書長譚德塞在國際記者會的場合，公開點名台灣對他進行人身攻擊，並上升到種族歧視的高度，立刻讓台灣輿論沸騰，政壇不分藍綠都搶著要求譚德塞道歉，網軍也不意外的展開新一輪的人身攻擊，而台灣社會也幾乎是膝射反應地認為譚德塞羞辱了台灣。

台灣長期無法參與國際事務，心中當然有委屈，但面對譚德塞的指控，恐怕也並非可以理直氣壯，而蔡政府的所謂反制行動以及民間發起的輿論攻勢，更是根本不知道問題出在哪裡，更不知道譚德塞葫蘆裡賣的是什麼藥。

因為長期陷入兩岸對抗視角，台灣人在看待譚德塞時，總不自覺地以狹隘的兩岸視角來審視，並以親中還是反中來貼上標籤，問題就在於，譚德塞作為國際組織的領導人，又怎麼會只有一個中國視角？而且豈是中國大陸單方面所能決定？就算譚德塞與中國大陸關係友好，他在一個關乎全球命運的問題上又豈能不顧其他國家的反應？更何況他的國際組織負責人身分，本身也要求他要對自己的組織負責。

如果能夠將視野放得更開闊一些，就會發現譚德塞的動作也充滿了政治算計，但他的目標恐怕跟台灣關係不大。此前世衛組織受到美國的抨擊，正常人的反應都是川普政府試圖推卸責任，因為此前他們先是指責大陸隱瞞引擎，操作無效之後又轉而拿世衛組織是問，並且威脅取消資金支持。這對世衛組織來說自然是頭等大事，當然要反擊。恰在此時，法國所謂的醫療專家提出要在非洲國家建立新冠肺炎疫苗試驗場，當中隱含的種族歧視和傲慢態度，迅即傳遍非洲大陸，引發相關國家的一致譴責，也讓其他國家的非洲裔民眾感到羞辱，譚德塞當然也是給予強硬回擊。

這一輿論氛圍也讓譚德塞抓住機會，用政治正確的大旗反擊已開發國家在疫情期間的慌亂作為，他用自己的黑人身分為自己找到正當性依據，在講求政治正確的歐美社會自然服膺這一邏輯，不得不降低批判調門。在此過程中，一心擁抱歐美意識形態的台灣，在疫情期間操弄政治，早已引起譚德塞的注意，此時正好順勢利用台灣議題給予反擊。

有趣的是，有台灣學者揶揄譚德塞打狗不看主人，意指台灣的背後是美國。但問題恰恰就在於，他不敢將矛頭直接對準美國，只能主攻美國的小弟。

按照這一邏輯，台灣的反制行動根本就是讓人不知所云，現在同仇敵愾的非洲國家更是不在乎台灣有沒有對譚德塞進行人身攻擊，他們更在意的是，不平等的國際秩序結構，現在又要對黑人族群帶來新的歧視和攻擊，而美國對WHO的行動也讓弱勢國家感到不安，因為他們只能尋求WHO的幫助，美國此舉只會讓他們進一步陷入困境。

台灣若想擺脫這一局面，必須認清現實，台灣能否加入世衛，取決於會員國的態度，跟世衛組織官員無關，但是，世衛組織也可以製造議題，翻轉國際輿論，形成國際壓力。台灣如果繼續挑釁世衛組織官員，只會是讓自己進一步陷入被動，因為對方在國際政治上可不是井底之蛙。