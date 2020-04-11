蔡政府一再宣稱「口罩國家隊日產1500萬片」，但在此同時，卻被爆出徵用與實際分配的數量，兩者差距高達7600萬片。對比民眾仍得繼續排隊買口罩，想多要1個都被斥責浪費的此刻，政府有責任誠實交代這批「被消失」的口罩到底流向何方。

目前政府對一般民眾的供應量真的足夠嗎？分配方式公平嗎？答案恐怕是否定的。

因為，口罩禁令日趨嚴格，從搭乘大眾運輸要戴口罩，到今天逛夜市也要戴口罩，民眾需求相應提高。儘管不願配合者屬少數，但實際上有不少人看似配合政令，臉上的口罩卻是僅有防塵效果的活性碳，甚至連布口罩也上陣，假如可以買到醫療級，誰願意冒生命風險只戴防護力較低的口罩？

政府必須思考，要求民眾戴口罩的初衷，到底是要防止病毒傳播，還是只是單純地要民眾「臉上有塊布」就好？若是前者，那麼，當民眾基於自我保護需求建議釋出更多量，讓有需要者都能買到合理數量，政府就該正面回應，而非傲慢地批評浪費。

尤其，政府接連幾波的援外口罩已趨近2000萬片；日前又被立委點出光是1月底至3月中，庫存加徵用的數量雖為3.6億，但實際分配量卻僅2.8億，兩者存有近8000萬片落差；且政府在3月中後，就拒絕向立院提供產能與分配數據。

到底口罩流向何方？政府又為何要將口罩當成無法公開的祕密？這批「被蒸發」的防疫盾牌，是否都被默默納入外援國際的儲備品？若真是如此，至少也應先將口罩數量透明化，再來談要捐贈國際多少數量，若繼續打迷糊仗，老百姓很難心甘情願與政府共體時艱。