新冠疫情重創經濟，政府推出紓困與補貼一波又一波，手筆愈來愈大，包括對192萬名計程車、遊覽車司機、自營業者等補貼的「千億挺就業」，及交通部對觀光、旅遊業者的「紓困2.0」計畫；但基層與業者反應不一。

新冠肺炎疫情全球擴散，各國幾乎毫不例外，都是利用封城、鎖國方式「悶死」病毒，這招對圍堵病毒有效，卻是經濟的殺手。大部分觀察家都同意，全球經濟已進入衰退，幅度將超越2008年金融海嘯，部分人士甚至預言將出現大蕭條。以現況而言，可能還言過其實，但也不能忽略，從大陸到歐美，幾乎所有國家單季經濟衰退幅度，可能都會達到兩位數，疫情若不能及時控制，大蕭條就會出現。各國政府幾乎無一例外，都祭出大手筆紓困與振興經濟措施，希望帶動景氣。

台灣跟隨世界各國的腳步加碼，額度從3月紓困條例的600億元，一路追加，最後是行政院長蘇貞昌說的「1兆元救台灣」，包括7000億元的融資貸款及超過3000億元的各種紓困補貼預算。以台灣19兆台幣規模的國內生產毛額（GDP）總量，約占比5%多，比例不算高。但台灣防堵疫情成功，並未全面封城，對民眾行動的限制不多，經濟受傷程度比大陸與歐美輕許多，紓困金額應該足夠。紓困與補貼的真正大問題是：過分的干預、太多的浪費、過度的道德風險。

以交通部啟動的500億元貸款「紓困2.0」為例，貸款由政府提供信用擔保，並給予利息補貼，對象包括國籍航空公司、航空站地勤業及空廚業等，說穿了其實就是華航、長榮及其相關子孫公司，頂多加上新成立的星宇航空。這些公司本身都有相當的資本與財務能力，而且成立多年，已有豐富的經營與應變能力，這些大型企業理應先努力「自救」，真不行時再考慮政府是否要伸出援手。

對企業通通有獎地撒錢

英國政府也對該國航空公司出手救援，卻設下嚴謹的條件：例如必須是航空公司先努力自救，用盡一切資源後，才可能得到協助。請問，在航空幾乎停擺、員工等同放假情況下，公司與員工是否該同心努力全力節約開支後，才能動用納稅人補貼利息的貸款？

交通部鑑於觀光旅行產業全面緊縮，給予全國近4000家旅行業救急金，每家每月10萬元，連續3個月；3000多家旅館每家補助20萬元，8000家一般民宿每家補助5萬元等等。坦白說，這種花費國庫上百億元的撒錢計畫，其必要性、正當性何在？齊頭式發放現金必然存在浪費，多數民宿是「家庭式經營」，容易有調整空間，而小型民宿、旅行社即使歇業，對經濟亦不會構成重大衝擊；此外，年營收數十億元的大型旅館與營收數百萬的小旅館，同樣拿20萬元補貼，豈不怪異？

再如「千億挺就業」方案，我們非常支持政府幫助失業勞工，但對企業的補貼與援助必須非常謹慎。這個「千億挺就業」方案卻挺得毫無標準，幾近是通通有獎的隨意撒錢。例如，對近百萬名無固定雇主的自營業者補貼，將提供每月1萬元、連續3個月的薪資補助，且可以一口氣領好領滿3萬元，單是這部分就要花300億元，但這100萬人真的都需要紓困嗎？

紓困的意思是受到疫情衝擊導致收入減少到難以維生、甚至完全沒收入，才會需要政府力量介入支持。但政府以身分別發放補貼金，毫不考慮收入是否受影響、受多大影響、是否到需要政府支持的地步，其中的不合理與浪費顯而易見。遺憾的是官員都以「事急從權」為由，不再用心把政策細緻化、合理化，就把這些粗糙的政策推上檯面。

不合理的補貼處處可見

其他如以政治力強迫銀行加碼對房、車、信貸戶降息，卻完全不分辨哪些貸款戶是真的受到疫情衝擊而影響收入，必須降息支持，還有要求銀行支持的紓困貸款，也須由銀行專業徵信評估再決定，不應「政策強制」，這些都只是把成本與風險往銀行塞、粉飾太平的手法。至於經濟部急著要發酷碰券，更是愚蠢浪費，民眾不消費的主因是疫情仍未結束，經濟部不需此時刻浪費資源、甚至增加防疫問題。

面對疫情衝擊，政府責無旁貸要撐經濟，但必須專業、要把錢花在刀口、避免造成不良後遺症；遺憾的是政府現在的諸多紓困政策，顯然不合格；而以民進黨「完全執政」的權勢、在野黨的非專業與愚蠢，也不可能有所更改。