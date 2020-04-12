文中指陳中國最大病症在政治、社會道德衰微與罪惡習氣。且一再指責滿清官吏貪贓枉法，弄權納賄，愚弄人民之罪行，遠勝於豺狼盜賊，此亦正為中山先生於香山、廣州所耳聞目睹之官場醜陋形象。

必以實行革命為覺醒

全文長萬數千言，題為〈書曾襲侯中國先睡後醒論後〉。茲略錄其與革命思想有關者如次：

西曆2月8日（1887年），香港《德臣西報》刊有曾襲侯所撰〈中國先睡後醒論〉一篇，且列之四季錄中，將以此論翻印，因敬書論，以邀侯覽，且以諗侯之同志者。……侯之論固曰中國醒矣。試問中國果醒矣乎？在侯必以中國為真醒大醒，妙悟豁然，無復有睡之意矣。醒必有據，而侯所執此為據者，則曰中國今時，用其全力整頓海防，使鐵艦堅固，戰船得力也。又曰：中國現將衛固海疆，水陸軍務，逐漸推廣，以目前鐵路等事，凡可以富國利民者，在所應為，然尚可期諸異日也。又曰：國內政令在所應改者，存以有待，今可不言；如居室者先須繕葺垣牆，修理局鍵，壁宇完固，方可修理家規也；治國亦然，先須國勢盛強，藩籬鞏固，外侮既絕，方可內修國政。……凡此皆侯之所謂醒也。……自古及今，自今及往，凡所謂上國名邦，神州帝宅者，其肇基王跡，尊厥宏謨，所恃者無他焉，公平之政令而已。然則公與平者，即國之基址也。公者無私之謂也，平者無偏之謂也。公則明，明則以庶民之心為心，則君民無二心矣；平則順，順則以庶民之事為事，則君民無二事矣。措置妥貼，眾志成城，此其所以植萬年之基，享百世無疆之業也。今者中國政則有私而無公，令則有偏而無平也。庶民如子，而君上薄之不啻如賤奴也；官吏如虎，而君上縱之不啻如鷹犬也。基已削矣，址已危也，而欲建層臺，起岑樓，吾不知其可也。……中國惟有此敝政，故見削已於強鄰，惟有此敝政而不修，故積弱而難返。夫敝政之流也，其患豈特不能外禦強敵已哉，即內治亦深覺其不可。何則？而國之本在於民，而民之身家在於官，官不保民，而民危矣，官反害民，而民愈危矣。今之從政者，非理煩也，非治劇也，奔競而已，趨承而已；今之牧民者非休養也，非生息也，營私而已，受賄而已。如此，則民危，而澆陵刻薄之徒，讒面諂諛之輩，又復從而助虐之，搜剔之，則是豺狼噬人也猶有飽時，而官府之私橐無時可飽也；盜賊之劫人也，猶有法治，而官府之剝民無法可治也。

如此則民愈危，根本浮動，國何可安？……今夫國之所以自立者，非君之能自立也，民立之也，國之之所以能興者，非君之能自興也；民興之也，然則為君者其藏在於保民，使民為之立國也；其事在於利民，使民為之興國也。……（《清經世文三編》卷十四）

就以上何氏所論，目的在轉移清季士大夫對滿清政府之觀念，引起其同情革命。故以溫和之口氣出之。而其持論則謂滿清政府雖表面上正肆力洋務，而究之並非誠意，即有誠意，而不變更民本政體，終亦無以拯救國家之衰亡；中國必以實行革命為覺醒，非以試辦洋務為覺醒。故所論之影響頗鉅，實為針砭時局之高論。

鄉村政治乃最清潔者

中山先生倡導革命原動力之一，首在深感滿清政府之腐敗無能，因其腐敗無能而招致列強環伺。惟革命思想之發源地乃在香港。如中山先生於民國12年（1923年）2月在香港大學演講：〈革命思想之產生〉中述之甚明。摘其主要為：

我以前從未能予此問題以一相當答覆，而今日則能之。問題維何？即我於何時及如何而得革命思想及新思想是也。我之思想發源地即為香港，至於如何得之，則三十年前在香港讀書，暇時輒閒步市街，見其秩序整齊，建築閎美，工作進步不斷，腦海中留有甚深之印象，我每年回故里香山二次，兩地相較情形迥異，香港整齊而安穩，香山反是。我在里中時竟須自作警察以自衛，時時留意防身之器完好否？恒默念香山、香港相距僅五十英里，何以如此不同？外人能在七八十年間在荒島上成此偉績，中國以四千年之文明乃無一地如香港，其故安在？

我曾一度勸鄉中父老為小規模之改良工作如修橋造路等，父老韙之，但為無錢辦事，我於放假時自告奮勇，並得他人之助，冀以自己之勞力貫澈主張。顧修路之事涉及鄰村土地，頓起糾葛，遂將此計畫作罷。未幾我又呈請於縣令，縣令深表同情，允於下次假期中助之進行。迨假期既屆，縣令適又更迭，新縣官乃行賄五萬元買得此缺者，我無復希望，衹得回港。由市政之研究進而為政治之研究，研究結果，知香港政府官員皆潔己奉公，貪贓納賄之事絕無僅有，此與中國情形正相反；蓋中國官員以貪贓納賄為常事，而潔己奉公為變例也。我至是乃思向高級官員一試。迨試諸省政府，知其腐敗尤勝於官僚。最後至北京，則又見滿清政治下之齷齪，更百倍於廣州。於是覺悟鄉村政治乃中國政治中之最清潔者，愈高愈齷齪。

又聞諸長老，英國及歐洲之良政治並非固執者，乃人經營而改變之耳。從前英國政治亦復腐敗惡劣，顧英人愛自由，僉曰：「吾人不復能忍耐此等事，必有更張之。」有志竟成?卒達目的，我因遂作一想曰：「曷為吾人不能改革中國之惡政治耶？」

中國對於世界他處之良好事物皆可模仿，而最要之先著厥為改變政府。現社會中最有力之物，即為組織一良好政府，中國則並無良好之政府，數百年來祇有敗壞一切之惡政府，我因此於大學畢業之後即決計拋棄其醫人生涯，而從事醫國事業，由此可知我之革命思想完全得之於香港也。

為達到祛除當時政治政治腐化情形，遂導致實際革命行動焉。中山先生以後復明確指出「革命所遭反對元素甚多：第一、為滿人，力圖撲滅新思想；第二、為官僚，務與革命黨為敵；第三、則為軍閥。必此等阻力悉除，中國始能永久平安。」

（待續）