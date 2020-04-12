遼寧艦航艦編隊穿越宮古海峽，駛入太平洋海域實施遠海航訓。在全球疫情嚴重爆發，各國都在積極防疫，共軍本身亦要求部隊盡量在駐防營區內就地防疫，調整或推遲跨越軍兵種合同演訓之際，遼寧艦仍繼續推動遠海航訓，具有重大的政治與戰略意涵。

嚴格來說，遼寧艦成軍至今，戰力發展尚未完全成熟，若要判定其足以顛覆西太平洋戰略態勢，改變美中軍事平衡態勢，未免過於高估其實際戰力。但是當美軍各個航艦打擊群因疫情感染動彈不得，各國航艦亦受到影響之際，共軍航艦刻意維持正常活動態勢，此種軍力展示手法係針對國際社會，刻意表達本身自信。

共軍與美軍在台海周邊演訓活動，早就在民進黨應對布局與長期宣傳論述下，對台灣社會產生重大心理衝擊。國安高層動輒要求國軍大舉出動強勢反應，以「安定民心」，如此做法與思維更讓北京確認其派遣兵力至台海示威，足以對台產生其所要達成的政治效應與戰略影響。

衡情論理，就目前共軍戰力水準來說，並不具備威脅美國軍力、迫使華盛頓不敢派兵超越雷池的實力，但對於台灣社會來說，讓民眾感覺情勢緊張、前景堪慮，倒是綽綽有餘。不過綠營向來自詡謀士如雲、智囊如雨，心態早在醜化大陸過程中，不自覺變成輕視北京，亦自欺欺人到不再傾聽民眾心聲的地步，因此普遍缺乏深入觀察與前瞻思維的耐心，更遑論能夠超前部署因應未來變局。

尤其自從疫情爆發以來，政府面對大陸情勢發展，幾乎所有應對政策都擴大了兩岸間的摩擦與衝突，更有意在國際社會利用疫情升溫兩岸外交戰，加上華盛頓特定智庫與政治人物刻意加柴添火，兩岸已幾乎不可能維持溝通管道，尋求相互理解。民間有識之士觀察情勢發展，普遍憂心忡忡。

尤有甚者，台海周邊大陸與美國機艦活動頻率持續升高，共軍與美軍機艦你來我往互別苗頭，政府不斷將美軍機艦現身台海當成鎮靜安慰劑吞服，但卻讓台灣民眾環目四顧，深刻感覺身處強權較勁、隨時將大打出手的擂台中央，究竟是誰讓台灣逐步邁入險境，坐在滴答作響的定時炸彈上，誰還會有心情去認真思考前途，誰又能對未來抱持積極期待，追求衝突真的是台灣人願意背書的選項嗎？

自從兩岸關係開始負向螺旋發展以來，雙方互動往往都是經過扭曲透鏡進行負面解讀，更是嚴重壓縮理性思考空間，所有亂逞口舌快意報復的叫陣，就成為處理兩岸政策的主流思維。

我們必須再度強調，執政團隊必須認真思考對岸所傳遞的政治訊號，更要嚴肅審視北京所篤信的和戰辯證思維，否則，不僅無法打開死結，更會走上衝突不歸路。

北京一貫認為和平與戰爭具有對立統一關係，運用軍事活動表態，從台北角度來看可以認定成威脅挑釁，從大陸觀點卻是威懾與嚇阻，不希望走到必須攤牌，被迫依據《反分裂國家法》，透過戰爭解決問題。若是立場中立加以解讀，就是北京希望透過艦炮外交手法穩住兩岸態勢；大陸2005年制定《反分裂國家法》，當時民進黨政府大力宣傳是威脅台灣的「戰爭法案」，後來事實證明這是一部畫出底線的「和平法案」，重點是台灣如何回應兩岸新情勢。

過去4年，蔡政府篤信只要堅持立場，北京遲早會「靠過來」，依其設定的條件定位兩岸關係。2016年蔡總統就職演說發表後，北京確實對蔡團隊仍抱持希望，但4年來雙方漸行漸遠，如今北京已認定，那張未完成的答卷蔡英文早已撕毀。覆水難收，政府國安團隊似乎也決心和北京對抗到底，在各個戰線上徹底開火，危機倒數計時器已打開。

我們必須嚴肅提問，國安高層究竟是認為北京根本不敢動用武力，還是存心將北京逼到絕路，迫其不得不動武，讓中美兵戎相見？還是認為發生衝突，可藉機實現台獨？台海發生戰爭真的是全民希望見到的結局嗎？請告訴台灣民眾，民進黨究竟是要追求戰爭，還是維持和平？