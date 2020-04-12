曾經，當台灣開啟十大建設，發展蒸蒸日上，大陸卻意識形態高度掛帥，凡事無限上綱，一切皆要政治正確。風水輪流轉，如今換成台灣樣樣政治化，網軍無孔不入，動不動就發起「愛台灣」比賽逼人表態，「綠衛兵」更高舉民主旗號，大搞民粹整人批鬥。

反觀對岸，自從改革開放，強調「實踐是檢驗真理的唯一標準」，確確實實走出一條民富國強的道路。然而，台灣仍故步自封，無視大陸的進步，繼續用過時的「反共」逃避現實，穿著國王新衣坐井觀天。如今，民進黨更用「反共」合理化「反中」，國民黨則邯鄲學步，宣稱「反共不反中」，其實都在自欺欺人。

回顧昔日「反共」的理由，是認為共產黨無法讓人民過好日子，但從擺脫一窮二白、讓十幾億人得溫飽，到如今躍升世界第二大經濟體、占據全球貿易重要地位，你可以對大陸體制有不同看法，但誰也沒資格說大陸民不聊生，更不能再用「中國崩潰論」自我催眠。為了台海的和平，我們應謀求與中共對話交流，怎麼還能反共呢？

更重要的是，即使還不到百分百成功，但大陸精準扶貧已令西方資本主義國家難以想像。從「先讓一部分人富起來」，到逐步實現脫貧、邁向小康社會，大陸不靠殖民侵略，憑自己力量實踐人民生存發展的基本人權，建立了最真實的社會正義。

一場疫情，進一步展現出中國特色社會主義優越的一面。相比歐美人民我行我素，大陸迅速貫徹封城，人民多能自覺服從、顧全大局。反觀一向被認為衛生條件領先的歐美，因新冠肺炎病死的人口比例及總數已高於中國，打破人們的刻板印象。不同於當年日本「?亞入歐」，中國大陸正形成一條不同於西方的發展道路。

中共一路埋頭苦幹，靠著不斷摸索得到今天的成就，化解了許多人「反共」的成見。同理，以當前台灣重大爭議的同性婚姻而言，相關專法雖已通過，但同性結婚共組家庭、還有尚未解決的領養問題，仍衝擊許多人「反同」的價值觀。而對一些同志而言，未直接將「同性婚姻」條款放入《民法》，感覺也還是一種歧視。

因此，我建議同志朋友透過更多實踐，爭取社會的認同。比如，動員同志集中遷入同一選區，選出同志領導人及民意代表，推動各種同性婚姻的制度及家庭生活，向社會證明同性婚姻完全適用《民法》對婚姻的規定，一樣能組織幸福美滿的家庭。當同志朋友在社會上建立起成功的根據地，自然就對社會產生更大的說服力。

其實，目前已經擁有整個台灣作為根據地的勢力，就是民進黨領導的「台獨」政權。不論稱作「台灣」、「中華民國台灣」還是「中華民國」，本質就是「去中國化」的台獨。他們一方面利用其口中的「流亡政府」用血淚保住的地盤全面執政，一方面又將前人打成「外來政權」、「大中國幽靈」加以鬥爭，宣揚切割中國的「主流民意」。

我堅決反對這種817的「主流民意」，因為經過30年來「本土化」、「民主化」的結果，台灣從此沒有務實建設的「五年計畫」，只有理盲濫情的年年選舉。我們更一起見證了所謂「本土化」、「民主化」的30年，正是台灣內鬥內耗、向下沉淪、民主變民粹、人權變特權的30年。

原來我們以中華文化復興者自居，那種「愛鄉更愛國」、「堂堂正正的中國人」的氣魄，只剩下非理性的謾罵和仇恨。前人維護的中華民國被民進黨消滅，「台灣共和國」又建不起來，台灣陷入前所未有的危險境地。

請用實踐說服我，「台獨」是一條能夠造福人民的路，而非只是騙騙選票，成就你們自己升官發財。請用實踐說服我，所謂「抗中保台」究竟如何執行？如果連大陸暫停ECFA，台灣經濟就會如你們所說的窒息，那當初反ECFA是為何？「太陽花」運動只為了你們奪權上位？

請主張「抗中保台」、相信「台獨」的你們，帶領你們偉大的817們，認真實踐你們的口號！新黨相信統一，我們正與14億中華兒女共同實踐我們的路線。我們有充分的信心，勝利必將屬於我們，不久的將來，我們必會取代你們，因為我們走在正確的道路。

（作者為新黨榮譽主席）