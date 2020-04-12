眾所矚目的OPEC+會議與G20會議，上周終於達成石油減產10%的初步協議。雖然議者謂區區10%的減產，不足以抵銷30%的需求減量，但這史上最大規模的石油減產方案，不管執行後發現有多大瑕疵，都直接影響到石油的供需，值得我們重視。而油價開戰與休戰所透露出的政治意涵，也同樣值得關注。

上禮拜的會議，代表了好幾股不同的勢力。OPEC（沙烏地為首）和一些非OPEC國家（俄國為首）組成的OPEC+，代表的是賣方產油國的利益，買方進口國這邊則組成國際能源總署來為其發聲。當然，還有國家是兼具買賣兩種角色，那就是美國，但她卻不是OPEC+成員。

要讓油價回歸供需平衡，必須買賣雙方雙管齊下。產油國先就減產的額度達成共識，這就是OPEC+會議，然後進口國也就增加購買做出承諾。G20剛好可以作為買賣雙方對話的平台，這就是上周OPEC+開完之後，接著開G20部長會議的原因。

沙烏地的想法是OPEC+先承諾每天減產1000萬桶（後面還有逐步增產的配套，一直到2022年4月），其中沙國與俄國承擔一半，500萬桶，其他OPEC+的成員承擔另一半500萬桶。G20會議時，再要求包括美國在內的非OPEC+產油國承諾減產500萬桶，這樣就可以每日減產1500桶。

但是G20部長會議開下來，各國只表示將致力於石油市場的供需平衡，並沒有給出具體的數字承諾。而OPEC+會議中，墨西哥被指定要減產40萬桶，但墨國說自己只有減產10萬桶的能力，沙國則表示必須墨國同意，OPEC+達成共識，減產承諾才會生效，於是整個減產計畫又蒙上了陰影。川普這時介入，表示墨西哥減產額度的30萬桶缺口，美國願意多減25萬桶幫它補上，俄國同意，下面就看美國能不能說服沙國了。

整個過程看下來，我們發現隨著頁岩油開採技術的突破、石油的地緣經濟地圖重繪，OPEC單獨影響油價的能力已逐漸式微。但是美國的影響力就增強了嗎？看川普介入調解沙、墨衝突，答案似乎是肯定的。但以美國自由市場經濟的體制，川普能命令油公司，尤其為數眾多的頁岩油小公司減產嗎？若非市場機制的自然調整，恐怕也很難。所以減產25萬桶的承諾能否兌現，也還是一個問號。

俄國的角色也很值得觀察。美國逐步從中東抽身的時候，俄國開始布建在中東的影響力。一些中東觀察家指出，阿拉伯之春爆發的時候，美國放棄盟友埃及的穆巴拉克，俄國卻力挺盟友敘利亞的小阿塞德，在中東國家眼裡是個清楚的對照組。而俄國經濟依賴石油、威權的統治的政經模式，和很多中東國家也很類似，美國卻在這個時候大力把頁岩油往市場倒，與中東爭利，更讓中東油國與美國的摩擦升高，也予俄國可乘之機，故許多人都認為俄國將取代美國在中東的地位。

但是一場和沙烏地的油價大戰打下來，人們發現俄國和中東國家的關係似乎沒有先前想像的那麼好。美國學者表示這是俄國外交的失敗，美沙關係也未能為俄沙關係取代。美國也許逐漸從中東抽身，但俄國也還未能成為中東的新霸主。

油價市場也好，中東的地緣政治也好，都還處於舊秩序解體，新秩序尚未成形的過渡階段。長期效應，值得我們繼續觀察。

（作者為東吳大學政治系教授）