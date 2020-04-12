在疫情干擾之下，大陸經濟活動雖然逐步恢復，但是仍難以達到正常運轉水準，上半年經濟成長數字相信不會好看，大陸政府實在有必要推出更多的經濟刺激措施，例如由中央政府大規模發放「消費券」，直接增加民眾消費力或許是可行之道。

新冠疫情的大流行從大陸、日韓、東南亞國家快速蔓延到歐美，各地都相繼採取了封鎖措施。1月23日武漢封城，很快的大陸各地都採取了類似封鎖防疫措施，絕大部分經濟活動停止，3月之後大陸局勢逐漸控制，開始復工復產，但是歐美疫情接連爆發，許多出口產業訂單驟減。整體來看，大陸製造業的實際運轉仍離正常水準還有一段距離，餐飲、娛樂、飯店等服務業營運依然黯淡。

目前看起來，海外疫情還要一段時間才會平穩下來，難以靠出口拉動經濟成長，要維持經濟的成長還是必須依賴大陸本土市場，也就是靠「內需」，這部分也是比較能「操之在我」的，過去，大陸官方應對經濟危機主要靠大規模的投資來拉動，例如基礎建設，但如今，消費占大陸GDP比重愈來愈高，必需要刺激消費，同時幫助受疫情衝擊最嚴重的行業和失業者度過難關。

以各國推出紓困方案規模來看，美國紓困規模占GDP的10%，日本占GDP的20%，大陸在2008年全球金融危機後，曾推出大規模刺激經濟措施幫助世界經濟重啟，但是這一次卻相對「克制」，看不到大幅度的降息，也沒有直接向人民提供資金。不過，相信在經濟壓力下，早晚還是要端出更大規模的紓困振興措施。

最近，著名經濟學家林毅夫強烈建議大陸政府在全國範圍內推出一種必須盡快使用、否則會一文不值的消費券，以此重振經濟成長，同時來扶持貧困、低收入家庭和失業人員，提供他們基本生活保障。