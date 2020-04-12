大陸最高人民法院日前宣布「喬丹商標案」終審裁決，大陸喬丹公司強調取得74案勝訴，僅4案發回知識產權局重新裁定。大陸喬丹即使贏得商標，也已失去商譽，得不償失。

大陸法院承認「喬丹」姓名專屬於飛人喬丹，但提告太晚，已超過追訴期，因而敗訴。

冒用喬丹姓名是抹不去的汙點，不僅給企業的商譽帶來損害，也連帶大陸國際聲譽受損。大陸欲擺脫長久以來的侵權、盜版、仿冒的名聲，需要更多的企業以踏實的精神，建立自己的國貨品牌。