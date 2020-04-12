快評》國貨當自強 18:572020/04/12 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於北京的一家喬丹體育零售店。（中新社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸最高人民法院日前宣布「喬丹商標案」終審裁決，大陸喬丹公司強調取得74案勝訴，僅4案發回知識產權局重新裁定。大陸喬丹即使贏得商標，也已失去商譽，得不償失。 大陸法院承認「喬丹」姓名專屬於飛人喬丹，但提告太晚，已超過追訴期，因而敗訴。 冒用喬丹姓名是抹不去的汙點，不僅給企業的商譽帶來損害，也連帶大陸國際聲譽受損。大陸欲擺脫長久以來的侵權、盜版、仿冒的名聲，需要更多的企業以踏實的精神，建立自己的國貨品牌。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》蔡依林成反中人質 18:182020/04/08 短評 快評》口罩笑話製造中心 19:372020/04/08 短評 快評》成人2週缺5片 電鍋消毒「蒸疫」 送罩國際千萬哪來？ 22:052020/04/08 短評 快評》返鄉路迢迢 20:042020/04/09 短評 快評》楓林網的標籤 20:052020/04/09 短評 快評》譚德塞有備而來 20:322020/04/09 短評 快評》台灣開了第一槍 19:382020/04/10 短評 快評》蒸發的口罩 19:272020/04/11 短評 言論熱門新聞 快評》大學殘酷賽局 - 短評 - 言論 中時社論》遼寧航艦是和平或戰爭訊號？ - 中時社論 - 言論 旺報社評》中華民國台灣最危險時刻 - 旺報社評 - 言論 中時專欄：郁慕明》反共、反同、反獨的準則─實踐 - 名家 - 言論 湯紹成》直球對決譚德塞，不智 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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