高教體系的考驗日益嚴苛，台灣大學提出「博士班合併」的建議！其實，該合併的豈止博士班？

博士班招生日益困難，近年國立大學都傳出招生數掛零，台灣大學認為應調整博士班規畫，2至3所學校合辦博士班。而於此同時，外界也看到國內博士班學生感嘆資源不足，甚至畢業後難以就業，從「雞排博士」到清潔隊員招考，出現碩、博士生的故事不斷上演。

國內高教體系問題日益嚴重，早年盲目擴充，大專院校一口氣從數十校增加到169校，近年少子化衝擊下，不僅發生「18分上大學」、錄取率近百分之百的畸形發展，更多後段的學校、科系根本招生不足，教育資源被嚴重浪費。

展望未來，這種招生不足、難以為繼的情況只會日益惡化，因為少子化情況完全未改善，每年新生兒人數從早年的40萬人，減少到20多萬人，近年更降到17、18萬人，兩年後台灣就開始人口衰退，高教體系的新生來源只會減不會增。

過去10年，大專院校曾寄望吸引陸生來台就讀，但在兩岸關係惡化後，人數也在減少中，未來也看不到兩岸關係改善的跡象，而在惡化的這幾年，台灣對大陸的吸引力其實已下滑不少。日前對岸教育部以疫情因素為由，暫緩陸生來台就讀，就是一個警訊。

未來幾年台灣高教將進入殘酷的淘汰賽，許多學校、科系必然要退場。不僅是那些居後半段的私校，因為陷入招生不足無法充實與提升教學品質、教學品質下降又更難招生的惡性循環，必然有許多學校要倒閉或合併，連國立大學許多冷門科系與碩、博士班也將一一出局。