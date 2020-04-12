新冠病毒疫情仍在蔓延中，在全世界超過177萬人確診、10萬人死亡的今天，各國再不敢漫不經心，美國、英國、義大利、西班牙等重災國家的防疫態度轉為認真面對了。然而，人們的自私心態並沒有改變，國家之間的口水戰更加激烈，身為防疫重鎮的聯合國世衛組織已成為角力的場域，台灣也不自知地捲入戰場，好像如此果真提升了國際能見度，一掃多年的委屈。然而，我們看見背後的危機了嗎？

這次病毒來襲，的確是給人類傳遞一項重大的訊息：人類使用地球資源太過頭了。不論是濫伐森林、濫殺野生動物，破壞了自然生態鏈；還是無量的濫用天然資源，造成氣候暖化，影響到地球上所有的物種。不少動植物已經滅絕，還有一些瀕臨絕種，儘管人類已經意識到問題的嚴重性，但是沒有誰真正在意。在美國戮力脫群，全球化逐漸解體的時候，病毒適時到來，要人類正視並合力解決這些問題，否則人類的浩劫就在眼前，還會危及地球的生存。

病毒的出現激起人們的恐慌，個人之間搶口罩、搶民生物資，國家之間互相謾罵、指責病毒來自對方，不知道如何合作解決問題。其實病毒本來就存活在這個世間，寄居在其他物種的身上，就像人類體內有各種細菌一樣，當你不好好保養，就變成對人體有害的病菌；病毒一樣，當你侵犯到它，它就群起而出，對人類反撲。

其實，這正是人類反省的時刻，平常人類才是其他物種的病毒，哪個物種不怕人？日本、挪威集體殺戮鯨豚，血染海域的奇景，人類可曾驚恐過？病毒也讓人類嘗嘗驚恐的滋味。本來它的出現只是想找個宿主，找個家住，無傷人之意，誰會想把自己的房子毀掉？因為人類想盡辦法要殺它，它才變得更強壯，會致命。

隔離，也是人們靜心反思的最佳時機，想想自己平日過的是什麼樣的生活，現在才知道什麼叫做感恩、珍惜；國家之間都是為了自己的再次偉大而侵犯別人，現在也才知道國際合作的重要。

但人類顯然沒有人讀懂病毒要傳達的訊息，國際間不但不互助合作，還互相指責，歐洲、美國、印度、埃及急著向中國求償，台灣也無端捲入戰火。世衛祕書長譚德塞成為台灣抒發情緒的宣洩口，事實上台灣已經成為川普透過世衛打擊中國的馬前卒，《環球時報》已經發出「勿謂言之不預」的警訊，要台灣「悠著點」，這是項嚴重的預警，背後跟著來的就是戰爭。

疫病之後經常是戰爭隨之而來，由於人類不知道記取歷史教訓，中美之間的角力在疫病之後尤趨激化，台灣不要以為自己防疫得力而忘形，防疫期間全力配合美國演出，已經為自己惹禍上身而不自知。病毒傳遞的訊息，國際間沒人細讀，危機當頭，蔡政府該有人解讀。