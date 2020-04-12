日前報載中共解放軍航空母艦「遼寧號」4月10日率6艘艦艇編隊，自東海穿越宮古海峽進入太平洋，目前預判已在台灣東部外海。同時10日中共官媒《環球時報》在社評中亦發出「勿謂言之不預」用語，充滿政治警示意味。

過去中共也曾3次說出「勿謂言之不預」這句辭令，隨後就爆發中印邊境戰爭、中俄珍寶島之戰、中共懲越戰爭。因此，此詞幾乎可視為北京的外交術語，也是最嚴重的外交警告，被廣泛視為可能動用武力的信號。唯《環球時報》係中共官方外圍傳媒，研判其意圖乃在先期警告，後續若再由中共中央機關報《人民日報》或軍方的《解放軍報》發出相同措辭，即凸顯出兩岸軍事危機將迫在眉睫。

近年在中、美戰略競爭過程間，台灣選擇「親美抗中」路線，解放軍即趁勢東擴，步步進逼，海空兵力繞島飛行及水面巡弋，基本上已完成對台島周邊海空領域的戰略包圍與立體監控，並為爾後的兩岸關係發展埋下不可測的變數。隨著台美高層互訪密切、雙方軍事交流持續升溫，以及中共批台借新冠肺炎疫情挑事謀求台獨音量的升高，台海風險正循螺旋式的向上發酵。

回顧北京自1949年以來8次對外用兵的特性，沒有一次是因為超級強國的可能干預而退縮。其中兩次是和美、蘇兩國正面交鋒（即1950年的韓戰及1969年的珍寶島之戰）。1955年初的大陳島之戰，更是緊接在1954年12月台灣與美國簽訂軍事協防條約之後。另1979年2月的「懲越」戰爭，則是緊接在越南和蘇聯簽訂軍事同盟條約（1978年底）之後發動。此外，如1958年金門炮戰、1962年中印邊界之戰、1974年中越西沙之戰，也都是和有超級大國撐腰的對手開戰。

值得注意的是，以前的8次戰爭，北京都是在沒有多少預警和政策宣示的情況之下發動的。換言之，中共在軍事衝突時慣於用兵奇襲，以便對敵人造成強烈的心理或政治震撼，這已是一種作戰模式。

基於目前兩岸嚴峻的情勢，以料事從寬來研析，台灣要有兩岸可能隨時攤牌的心理準備，並不為過。唯在美、中較勁下，台灣是否做好兩岸軍事衝突的準備，仍有待商榷。誠如《恐懼》的作者伍華德所說，每個當總統的人都應該知道，「防止戰爭發生是總統的最高責任」，期盼蔡總統能夠展現高度的政治智慧，並借鑒南韓總統文在寅帶領朝鮮半島遠離戰爭的意志和手腕，適時釋出善意以舒緩兩岸的對立情況，俾為台海和平創造空間及環境，讓台灣人民能遠離戰火威脅。

（作者為中華戰略學會博士研究員）