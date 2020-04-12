依憲法第17條規定，「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」。質言之，人民有參政之基本人權，以選舉、罷免為對人之參政權；創制、複決為對事之參政權。其中，選舉是屬於積極性的人權，罷免則為消極性的人權。選舉權宜加以鼓勵，促使其普及化；罷免權則不宜鼓勵，且能免就免，使其形同若有若無的狀態。因為罷免是一項極易造成政治衝突的的政治工具，對於被罷免的人固然是不甘受辱的政治壓力；對於提議罷免的人，亦是一項損人而不利己的政治行為。

我國《公職人員選舉罷免法》大至總統，小至村、里長，皆以高門檻的制度設計形塑罷免機制，旨在減少罷免事件之發生。相關法制規定「就職未滿1年者，不得罷免。」此項限制之立法旨趣乃在於避免政敵之恣意提議罷免，導致政治衝突的加劇。

此次高雄市的「罷韓事件」，在韓國瑜宣誓就任市長尚不到3個月，即有傾綠人士提議並發動罷免市長，其理由是韓國瑜不適任。試問，就任市長尚不及任期的1/16，即認定不適任，其理由是否太率性？何況《公職人員選舉罷免法》尚規定任期未滿1年不能罷免。此謂「任期未滿1年」，係期限性的罷免附款，問題是未滿1年不能罷免，係指不能舉辦罷免活動，抑或不能提案罷免，由立法本意言之，應係不得提案，自包括不能舉辦罷免活動。

但高雄市提案的罷免人完全無視立法旨趣，並透過媒體、網路宣傳，這是對罷免制度的惡意摧殘，而且是對多數高雄市民政治選擇的挑戰，應是具有威權人格的反民主性格。台灣已被視為民主高度發展的華人社會，其對民主真諦的實踐，正因為恣意提案罷免的行動而被懷疑，甚至整個翻轉。一個不守法治的社會，如何成為華人社會的政治典範。

台灣已有70年實踐地方自治的經驗，罷免制度竟在若干反民主人士魯莽的舉動下，一步步走向民主倒退的深淵。前些年民進黨修改《選罷法》竟將罷免門檻下修，以致罷免制度的「備而不用」機制，一夜間成為「趁機而動」的政治動亂機制；現在此種操控、惡意解讀任期未滿1年的罷韓行動，如果得逞，那真是台灣民主法治的又一次傷害，將使台灣走向反民主的不歸路！

（作者為銘傳大學公共事務學系客座教授）