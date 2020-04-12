1970年，仍處於冷戰期間的美國華府政治圈，流傳著一句「只有尼克森才能去中國」的玩笑話。這句話出自於民主黨籍參議員曼斯菲爾德之口，用來形容當時反共氛圍中，如果沒有強硬的反共形象，就算是出自善意追求和平，政治人物選擇與共產黨接觸，都等同於政治自殺。想不到沒過多久，民主黨的玩笑話就成世界新聞頭條，尼克森真的在1972年造訪中國大陸。

堅決反共的共和黨總統，大膽向中共遞出橄欖枝，但是民眾的接受度卻出奇的高。根據蓋洛普民調當年的資料，尼克森訪中不但大幅提高了個人支持度，更有近7成美國人認為，訪中有助於世界和平。

不過，政治領導人要向敵國釋出善意，可不是人人都能成功。美國前總統歐巴馬曾試圖考慮用提供物資援助的善意，換取北韓裁減核子武器，可是卻立刻引來不分黨派的批評，認為歐巴馬對北韓示弱令美國顏面盡失。想不到川普執政之後，大打北韓牌，甚至跟金正恩搏感情，不僅沒有讓川普大失血，甚至還因此獲得共和黨支持者瘋狂按讚。

政治學的研究發現，採取強悍立場的鷹派政治人物，比溫和的鴿派，享有更大的外交政策操作空間，進而擁有明顯的鷹派優勢（Hawk Advantage)。因為抱持鷹派立場，在國內民眾的心中往往能建立起捍衛國家利益的形象，因此不論鷹派是真心追求和平，還是只把和平當成爭取更多民眾支持的手段，早已對敵國不滿的民眾，大多會因為愛國，而選擇支持強硬的立場，而不會多加批判。

如果把鷹派優勢的研究結果代入兩岸關係，就不難理解溫和的謀求和平會遇到怎樣的挫折。隨著中共在國際上持續打壓台灣，民眾對追求兩岸和平的方式，也從贊成理性讓步換取溫和對話的機會，轉而願意考慮支持強硬對抗來衝撞出空間的手段。

由政大選舉研究中心在今年大選前後，對同一群受訪者所做的追蹤式民調來看，選前有55%的中間選民，認為兩岸應該繼續以九二共識做為和平對話的基礎，但是同一群受訪者在選後，只剩下3成仍然支持九二共識。如果以不同年齡層來區分，40歲以下的選民，對九二共識的支持比例，選後更是大幅減少近50%。

不過，這樣的轉變，不代表大家不要和平，因為同一份調查中也發現，即使對未來統獨走向有不同意見，但不論選前選後，都有近9成的民眾認為維持現狀是目前最好的選擇。想要維持現狀，卻又不想再忍受中華民國被打壓國際空間的委屈，選擇看起來能強勢捍衛國家主權的政治人物，並且讓他們享有「鷹派優勢」，證明了對於追求和平，台灣民眾真的厭倦了永遠處於被動。

其實，九二共識的意義本不是現在民眾眼中的委曲求全，相反的，「一中各表」主張的正是追求兩岸對等互動，過去也發揮了最佳效果。可是，現在這4個字被汙名化，加上過去公開捍衛中華民國的政治人物，多半被刻意貼上親中的標籤，這也是為何，就算喊出「Over My Dead Body」，感動的也只有自己人。

「一中各表」是強調兩岸平等的核心原則，也是在野黨應該用來捍衛中華民國的基礎。九二共識可以檢討，但是更需要先思考的，其實是整個政黨究竟要如何改變民眾心中的形象？以「做人留一線，日後好相見」的心態面對中國，或許有助於兩岸對話，但既然已是在野黨，就不能不正視「鷹派優勢」壓縮了溫和對話空間的困境。

面對現實，想要扭轉情勢，進而能為兩岸帶來真和平，國民黨就必須勇於向對岸表達台灣的真實民意，只有再次得到人民信任，才有機會代表中華民國談和平。70年代美國華府的那句玩笑話，改成「只有夠強硬，才能去中國」，或許正是在野黨應該思考的方向！

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系助理教授）