江啟臣就任國民黨主席1個月，面對國民黨千頭萬緒、經緯萬端的改革工作，一蹴可幾當然不可能，但就任1個月來對於國民黨的「重新設計」，江確實下足了工夫，不但重要人事安排開始年輕化，也跳脫框架做了頗具新意的操作。但面對民進黨掌握絕對優勢的當下，江作為改革火車頭雖卯起來衝，黨公職也要一併上緊發條，拉高總體戰力的機會才高。

就江跳脫框架的明顯作為來看，不設副主席、海選「數位行銷科技長」、建構集體領導決策平台，算是相當亮眼之作。畢竟從副主席設置以來，不是為了權力平衡，就是為妝點、收編或疏洪等功能的聊備一格之舉，功能既不顯著、戰力也不突出，幾無正面意義；江不設副主席確實能符合社會觀感，也是能跳脫以往國民黨排資論輩、「七大公、八大老」的迂腐操作，對國民黨傳統形象的扭轉確有助益。

而「數位行銷科技長」的發想及海選，不僅凸顯國民黨願引進民間力量、開放政黨外，也宣示他願從最弱的面向尋求補強的企圖，本就有其亮點；宣傳期間江更cosplay加碼訴求「數位諸葛亮」，除了成功讓議題延燒、創造網路大聲量討論、建構話題主導性外，更成功拉抬角逐者的數量，最後也選到具有即戰力的人選。

值得一提的是，江親拍影片的角色扮演不僅強化了自己「接地氣」的特質，凸顯了誠意，更和以往「地位崇隆」的歷任黨主席在形象上有明顯的區隔，走下神壇的黨主席當然亦能強化黨的親近性，爭取認同。

「11人決策平台」的啟動也能改善國民黨縱向、橫向聯繫不足的老問題。明明有執政縣市、立院黨團、智庫等資源，但每到選舉，這些重要機制幾乎沒有連繫平台，就算有，也無法產生分進合擊的能量，不僅無法主導議題與貫徹競選主軸的戰略，更導致多頭馬車的窘境，白白浪費資源。現今這些重要機制都納入平台，平日就開始運作，除統整資源外，至少也能增加各平台的默契，選戰開打也能減少磨合時間。而江願意藉此大平台來進行集體領導，也可擺脫以往國民黨強人自認「天縱英明」的領導模式，集思廣益，收多元思考、縝密決策的效果。

即便江上任1個月在改革作為上有了新意，但幾個難題仍橫在他面前。第一，防疫給了民進黨強化主流的詮釋權、掌握議題設定的天賜良機，國民黨在「順時中」的氛圍下，根本無力對政府防疫不到位之處攻堅，只能在民進黨建構的議題框架中做效果有限的戰術攻防。

第二，國民黨不分區新科立委頻出狀況，後院失火；被抹紅的吳斯懷、鍾愛Lulu的張育美、炸口罩的葉毓蘭，相關新聞多爆負評，更影響民眾觀感。作為立委的江主席，如何拉抬立院黨團的戰力，無疑是當務之急。而黨公職更應有自知之明，應謹言慎行減少失分，才能跟上江的步調，不致拖累改革進程。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）