正值新冠肺炎持續全球延燒的緊繃時刻，世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞日前指控，台灣人對他發動種族歧視的人身攻擊，引起我方政府強烈反擊，並主張譚德塞要向台灣道歉。這也是台灣近年來罕見以強烈的表態來回應一個國際組織的做法。

首先，譚德塞其實沒必要如此沉不住氣，在公開場合以3分鐘長的時間數落台灣的不是，尤其網民的情緒與層次本就參差不齊，況且台灣又不是WHO的會員，就算是官方發布不利於他的言論也不致於會造成多大影響。譚德塞此舉是否另有隱情，值得觀察。

當前美、中兩大國正進行一場全面性的爭鬥，一些國際組織夾在兩強之間確實也有困難之處。至今為止，世界銀行的總裁都由美國人出任，而國際貨幣基金會總裁都是由歐洲人擔任，美國還退出國際教科文組織、萬國郵政聯盟以及聯合國人權理事會等多個國際組織，群主退群，影響不小。尤其，美國還在2003年攻打伊拉克之際繞過聯合國的監督，因為安理會不會同意美國的行徑。難道上述國際組識的人事情況都不能加以改善？

反觀WHO祕書長的職位都是由一些中小型國家人士擔任，比如瑞典、丹麥與南韓等，直至2007年才由香港籍的陳馮富珍接任，她在職10年，但被美國重視的程度難與世銀等相比。當時正值中國大陸有意在國際上嶄露頭角之際，隨後由譚德塞在2017年接班。

54歲、衣索匹亞籍的譚德塞，曾擔任該國衛生部長後又轉任外交部長，還曾取得英國諾丁漢大學社區衛生哲學博士學位，乃國際公認的瘧疾專家，2016年由非洲聯盟大會推薦他為WHO祕書長候選人，中國也提供了一定的支持。

WHO是聯合國所屬的專門機構之一、世界最大的公共衛生組織，如果譚德塞不稱職，真如美方所言的偏袒大陸，那WHO內部早就應該有所反映了，而不是只見到一些外部的零星詆毀。難道WHO上上下下也都被大陸買通了？這是不可能的。

美國總統川普面對難以掌控的疫情，四處找尋代罪羔羊，WHO更遭美國指控將疫情政治化，忽視台灣先前的警告，藉以協助北京隱匿疫情。至於有關隱匿疫情的事，在當前證據不足的情況下應當避免主觀的認定。

一般而言，從疫情剛發生，到確定情況難以掌控時，期間的確需要足夠的資訊與意見來輔佐決策。因為抗疫的重大決策，例如封城，茲事體大，因而決策過程的耽擱勢必難免，政府取捨拿捏之間確實煎熬。

日前美國航母羅斯福號艦長克勞齊上校因求援信外流遭解職，而美國海軍部長也辭職，這是否也算是吹哨者李文亮醫師的翻版？目前美國共有4艘航母染疫，而且都是部署在印太地區的航母，美國軍方也宣布停止作戰行動60天，此舉對於美方的戰力影響甚鉅，可見美國疫情混亂的狀況，此刻，台灣的安全曝險程度也更加凸顯了。

面對當前國際疫情的發展，以及兩岸關係的嚴峻，台灣想要爭取加入WHO，必須要取之有道，以當前這種直球對決的方式，恐怕是難上加難。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）