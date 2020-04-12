世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞公開表示他受到種族主義侮辱，包括罵他「黑」、「黑鬼」（Negro），這形同羞辱所有非洲社群；他更點名這樣的攻擊來台灣（This attack came from Taiwan），他還說，台灣外交部不但沒有撇清，反而加入羞辱他的行列。

這樣公然批評台灣，當然令我們群情激憤。蔡英文總統與外交部嚴正抗議，認為這些指控都是子虛烏有，並指出世界衛生組織未能讓台灣參與、發聲，才是最大的歧視。

譚德塞的確把個人與非洲人受傷的情緒，與世衛的防疫工作扯在一起；又未能區分台灣「民眾」個別自發的惡行與國家的正式行為。然而，他所揭露的「種族主義羞辱」，咒罵他「黑」或「黑鬼」的現象，真的如政府所云，是子虛烏有嗎？蔡總統在臉書上義正辭嚴地說「我們（按：指台灣人）不會接受利用種族歧視的言論，來攻擊不同意見的人。」；外交部也義憤填膺表示「我國……不可能發表任何種族歧視的言論」，真的嗎？

如果說，中華民國「政府」本身沒有用種族主義來攻擊譚德塞，那是沒錯。但「台灣網民」在譚德塞的臉書、推特上大舉出征，把他畫成狗、咒罵他被大陸國家主席習近平豢養；在台灣本土的批踢踢、臉書等處，充斥著Negro（黑鬼）、「死尼哥」（可能是比Negro更惡質的N-word）「垃圾黑人」等種族歧視的仇恨言論。在無邊境的網路世界，任何貼文都是「全球性」的。不管譚德塞是自己讀到，或是經由他人轉述轉貼給他看，「來自台灣的攻擊」滿滿地包含著種族主義的羞辱，根本無法否認。

而這類針對黑人膚色所做的羞辱語詞，幾乎已經是文明公敵。消弭種族歧視，更是普世價值。台灣的政府機關雖然沒有「親力親為」這些惡質言論，而一個自由政府也難以控制人民自發性「出征」，但回應聲明中撇得乾乾淨淨，當作不知道，對國民這些極惡劣言詞沒有一句抱歉與遺憾，這對台灣的國際形象有極大的傷害。

明明我們的防疫成果可與世界分享，可是有理的一方卻可能因為網路衝組用了最惡劣的語言羞辱WHO秘書長，變成加害人。政府沒看到這個現象嗎？國人對於這些「目的熱，方法盲」的網民，難道都沒有任何譴責嗎？

事實上，我國的法律是要求政府規範此等種族主義言論，以消弭種族歧視、促進社會平等的。在中華民國已經簽署並於1970年批准的《消除各種形式種族歧視國際公約》第4條，就明定締約國應譴責任何種族優越或種族歧視言論，甚至要求將「煽動種族歧視」列為犯罪行為。而依據兩公約施行法而成為我國法律的《公民與政治權利公約》，也在第20條明文規定：「任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨的主張，構成煽動歧視、敵視或強暴者，應以法律加以禁止」。而「黑鬼」或拿人家膚色來羞辱的言論，幾乎是萬國公敵，絕對不能扯什麼「這其實不是歧視」、「這不是針對種族」的強辯。說話貼文的人想要辯解，請自己走到任何一個歐美黑人社區說說看這句話，看人家會不會覺得「不是種族歧視」？

尤其聯合國大會在4月3日才全體一致通過決議，要譴責、遏止防疫期間的種族歧視，包括譴責將新冠病毒稱為「武漢肺炎」的川普。台灣現在一堆人卻湊上去說些種族主義的話語，政府豈能坐視？

我們受盡國際打壓，充滿委屈。受到汙衊當然要回擊、澄清。但我國部分國民大肆使用世所不容的種族歧視語言圖案，卻也必須正視。政府不能因為不想惹台灣網民而裝作沒看到。就算基於保障言論自由的憲法精神，不立法以刑罰制裁，也應該採取各種手段譴責、遏止。起碼說一句「私人言行很惡劣、很遺憾，但政府無權約束」，也比硬說我們都「沒有種族歧視」要好得多。

蔡總統更應該站在高得票率、高支持率的地位，對近日成天出征國際的網民說幾句話，請他們不要再惹事了。這才是有高度、有國際視野的國家領袖。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）