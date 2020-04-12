新冠病毒肆虐中國大陸之後，又流竄到188個國家，目前全世界新冠病毒感染確診病例已經超過177萬人，死亡人數超過10萬人。特別令人矚目的是，幾個已開發國家包括：美國、義大利、西班牙、德國、法國及英國，對這個新興病毒的流行幾無招架之力，確診病例及死亡人數都遠高於其他國家。

傳染病的防治是公共衛生體系的工作。一個國家無法有效防治新冠病毒的流行及危害，反映這個國家的公衛體系力有未逮。深受其害的人民，應該質問：為什麼我們的公衛體系無法有效保護我們的健康及生命？可以說，新冠病毒是各國公衛體系的一面照妖鏡。

本文以確診人數超過52萬，以及死亡人數超過2萬人，兩項數字都冠全球的美國為例來分析。

公衛體系包括預防與醫療部門，要成功防治傳染病，這兩個部門必須密切合作，遵循公共衛生「預防為主，醫療為輔」的基本原則。美國雖然是世界最富強的國家，公衛體系的醫療部門卻是全世界最沒有效率的。美國人口占全世界人口的4%，總醫療支出卻占全世界總醫療支出的幾乎一半！在2018年已經是天文數字的3.6兆美元。美國醫療保健支出占國內生產總值的比例，1960年只有5%，從1990年代開始一路飆升，到2019年已經占17.8%！

美國的醫療體系是世界上最市場化的。本來應該是治病救人的場域，卻變成醫療商品買賣、醫療資本家賺取利潤、華爾街投資家最愛的地方。美國是西方已開發國家唯一沒有全民健保的。醫療資本不斷擴張的結果，醫療費用異常高，保險費也水漲船高，許多美國人買不起醫療保險。

10年前美國沒有醫療保險的人有4600多萬，歐巴馬上台後，推出歐記健保，協助美國人買保險，但目前仍然有2800多萬美國人沒有醫療保險。這些人不敢生病，一旦生病，就很可能傾家蕩產。即使有醫療保險的人，因保險不見得給付所有的醫療費用，也終日惶惶不安。美國人在醫療體系尋求醫療服務的種種挫折、痛苦、無奈、憤怒，在美國著名導演麥克‧摩爾的紀錄片《健保真要命》展現得淋漓盡致。

美國的醫療科技在西方國家首屈一指，但醫療體系無論在醫療服務的價格、品質、可近性、公平性、安全性等等方面，卻是二流的。美國人的健康以嬰兒死亡率及平均餘命評估，在已開發國家中敬陪末座。

再來檢視預防部門。預防部門有大量的工作，其中以傳染病防治占大宗，包括：衛生教育、社區動員、病源探討、疫情監測、通報、疫情發布、調查、診斷、疫苗與藥物研發、死亡率評估、檢驗、處理、檢疫、演習、訓練等等。但是美國總醫療保健支出中，只有少得可憐的3%投入到預防部門。這與公共衛生「預防為主，醫療為輔」的原則完全背道而馳！過去10多年，政府又不斷刪減預防部門的經費及人力。美國公衛界曾經大聲呼籲：公衛體系預防部門的人力短缺25萬，需要大幅增加人力資源，但政府完全不理會。

美國肥了醫療資本家，卻苦了一般人民，尤其是弱勢群體的公衛體系問題，在新冠病毒這面照妖鏡下原形畢露。怪不得許多美國人民、有良心的知識分子已經集結起來，開始大聲抗議了。

（作者為台灣公共衛生促進協會常務理事、國立成功大學公衛所特聘教授）