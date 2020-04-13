中國數千年來閉關自守之帝王統治，迄至清季中葉而完全瓦解。迺係清廷之妄自尊大，更以顢頇腐化，官吏知識幼稚，對國際局勢無知，招致國勢日頹。其自嘉慶、道光以降之外患，亦與內亂相表裏，而其爆發，則始於道光20年（1840年）中英之鴉片戰爭。緣自乾隆10年及嘉慶10年（1805年）英廷二次恭備表文貢物，由在粵英商齎呈。嘉慶21年（1816年），又遣使來華，期望於商業利益有所裨補；然英使至北京後，未及覲見，清帝即以不合禮制遣歸。清廷又以教徒海寇，騷亂十餘載，以為宗教迷信與海上貿易，是致亂召寇之媒介，由是對於歐人布教收徒，固嚴厲禁止，即粵海通商，亦益採嚴格防範政策，防夷之法則條例，層出不窮。

販售鴉片有背人道

英人既習知清廷上下虛誕的習性，益啟輕視中國朝野之念，英廷固不再派遣使節，英商態度亦日趨強硬。道光朝，曾屢次故違禁例，甚或以兵船要挾於官吏憲令，視之篾如。其時英商貿易，以販賣鴉片為大宗，道光3年（1823年）以前，每歲已達銀數百萬兩，自後年有增加，道光14年（1835年），以後，僅粵關一口，每歲幾達三千萬兩。有所謂「以中土有用之財，填海外無窮之壑，易此害人之物，漸成病國之憂」者，其禍真烈於洪水猛獸矣！其時中外臣工，紛請禁煙；湖廣總督林則徐疏云：「鴉片不禁絕，則國日貧、民日弱，十餘年後，豈唯無可籌之餉，盡且無可用之兵。」言之尤其剴切。道光元年（1821年），申禁鴉片煙。且以則徐能深識遠慮，19年（1839年），特派則徐至粵查禁。則徐飭令英商盡出所蓄鴉片二萬二百八十三箱，就虎門焚毀。英人不自反省其販售鴉片之有背人道，反建議其政府興師以雪焚煙之恥，中英第一次不名譽之鴉片戰爭於焉開始。20年（1940年）英人進犯廣州，明年，沿海北侵閩浙，繼又溯江陷鎮江，犯江寧。清廷以力不敵，先遣戍則徐，復再與英國訂南京條約（1842年），乃割香港，賠煙款軍費等二千一百萬圓，開廣州、廈門、福州、寧波、上海五港，允許英國商民通商居住。而鴉片則公然開禁，一任國民吸食，而由英人販賣。

於南京條約訂立之明年，中英復訂五口通商章程，許英人以關稅協定權。因之美國、法國諸國，紛紛援例與我國訂約；道光24年（1844年），先後在澳門黃埔締結中美、中法條約。清廷至是，遂確認諸國為平等政體之列邦，公文照會，俱禁用夷字。後太平軍洪秀全起事，攻城為亂。不久以粵民禁阻英國人入廣州城，廣西又有殺害法國教士案，英、法協力圖謀清室。咸豐7年（1857年），遂有英法聯軍之役。聯軍初陷廣州，劫持粵督葉名琛以去。繼復乘清室有髮捻之亂。8年，遂訂中英、中法天津條約。10年（1860年），英人堅持率軍入北京面清帝換約，清廷拒之，聯軍進陷京師，盡劫圓明園珍物，再縱火焚園。咸豐帝避逃熱河，由弈訢等與西人續訂中英、中法北京條約，且增開牛莊、登州、臺灣、潮洲、瓊州、天津、漢口、九江諸商埠，割九龍半島予英，償英、法軍費各八百萬兩，准洋人入內地自由設教堂傳教，及互派公使，此後兩國官吏辦公交涉，按品位准用平等禮式。此外，如領事裁判權與觀審會審權，關稅協定與關稅管理權，沿海貿易、軍艦行駛停泊及內地航行權，以及畫訂租界及最惠國條款等等主要不平等條約，凡外人思慮所及，認為與己國有利者，無不於諸約中一規定焉。英、法之迫害如此，而俄人乘間侵略，其陰鷙險狠，尤遠過英、法。

俄人移兵黑龍江口

自尼布楚明訂界約後，道光末季，俄人已乘中國多事，侵略黑龍江北岸地，置兵屯守。咸豐5年（1855）俄西伯利亞總督率艦隊下黑龍江要我更訂界約，未遂。及英法釁起，俄人移兵黑龍江口，肆意要脅，清廷遂命黑龍江將軍弈山與俄督訂璦琿條約（1858年）：「黑龍江、松花江左岸，由額爾古納河至松花江海口，為俄國屬地，右岸順江流至烏蘇里河，為中國屬地，由烏蘇里河至東海岸之地，為兩國共管地。」於是尼布楚條約所訂屬我之大興安嶺以南，迄黑龍江以北之廣大領土，割為俄國所有。而雍正5年（1727年）之恰克圖條約明定兩國共有之烏特河流域，更無論矣。英法天津條約締成，俄亦要我訂天津條約，自恰克圖條約所定陸路通商仍舊外，並得在上海等五口及臺灣、瓊州二處通商設領事館，停泊兵船，並以「若別國再有在沿海增添口岸，准俄國一例照辦。」「日後中國若有優待他國通商等事，俄國一律享有。」迨聯軍陷京師，俄人以斡旋和議有功，復乘機要索訂璦琿條約所定烏蘇里河以東兩國共管地為報酬，清廷不能拒，遂繼北京條約後，與俄續訂北京續約，兩國以烏蘇里及松阿察二河為界，其二河以東之地屬俄國，二河以西屬中國，兩國再由瑚布圖河口順琿春河至海，中間之嶺至圖們江口，其東皆屬俄國，其西皆屬中國，及該江口相距不過二十里。