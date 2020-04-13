無色覺醒》劉必榮：疫情還會持續多久？國際政治預作籌謀！(圖/ 美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第607集播出，由東吳大學政治系教授劉必榮為觀眾分析：「疫情還會持續多久？國際政治預作籌謀！」。

目前新冠肺炎(COVID-19)仍在全球發酵，誰也無從定論疫情到底還將持續多久？近日有些研究與媒體指出，後疫情時代的全球，不管是在生活型態、商業模式、甚至國與國、人與人之間的關係或多或少都將產生轉變。可是對於本質上相互對抗的國際情勢，難道會因新冠肺炎疫情就發生改變嗎？

事實上，隨著疫情持續蔓延全球，影響層面擴及方方面面。近日國外部分民眾急於釋放鬱悶的情緒、找尋宣洩口，開始出現民族主義的氣燄，找尋替罪羔羊來為新冠肺炎災情買單。不僅將一切的疫情責任推向中國、推向華人，還有許多在國外的亞洲面孔也無故遭受民粹的波及。

因為如此，當國內疫情逐漸回穩之際，中國大陸也開始推動醫療外交馳援國外，以求重建中國的形象。反觀，中國大陸在鄰近的南海可謂動作頻頻。先後歷經軍事演習和擊沉入侵的越南船隻，不免讓人開始懷疑中國地緣擴張的野心。況且，美國航母羅斯福號與雷根號人員先後傳出確診，也對美軍在南海的佈署能力，產生不小衝擊。

當中國的勢力逐漸在南海崛起，也引發了美國的忌憚，深怕威脅美國南海的霸主地位。因此，美國印太指揮部立即採取先發制人的措施，提新預算來增加雷達飛彈的佈署；並參照五眼連盟，來加強與東南亞國家軍事演習以及情報分享。

可以發現，在國際政治上，國家間沒有永遠的朋友，當然也沒有永遠的敵人，各國之間無不求同存異。以南海地緣為例，當中國已威脅到美國的權力版圖時，美國當然會預做籌謀以因應未來的突發狀況。

所以未來國際間的緊張對峙關係，會因為單單疫情的影響而釋然嗎？當然沒這麼簡單。縱使因為肺炎疫情而暫緩，但隨著民粹情緒持續加溫，可能將加劇國際間的對峙情況。在變化莫測的後疫情時代，各國政府當盡早預做籌謀，以因應未來的任一情況……更多分析請看影片解說！