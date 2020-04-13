克制！何晶改謝台灣 陳時中：台做了讓星困擾的事

新加坡總理夫人何晶日前對台灣擬援贈口罩一事，在個人臉書寫下「Errrr…」（呃…）這個字回應，被視為不領情，台灣網友紛紛「出征」，灌爆其臉書；星、台兩地網民論戰愈演愈烈，何晶重新編輯貼文後表示，感謝台灣朋友所做的一切，並呼籲大家停止在網路互相攻擊，一起團結擊敗新冠病毒。希望何晶高情商且溫暖幽默的回應可化解網路上的情緒性對抗，不要擴大成為台、星長期友誼的裂痕。

「呃」字風波的起因，外界認為是當初台灣禁止口罩出口，使新加坡口罩廠商ST Engg在台灣的生產線產品無法寄回，只好將設備移回新加坡，這次贈送口罩才會讓新加坡反彈；加上星國如今生產口罩已無問題，台灣的援贈儼然多此一舉。但我經濟部表示原兩條產線所有權屬於ST Engg，不是國內廠商，因此不在徵用的範圍內，機組撤回新加坡，不會影響國內口罩產能，意即當時並未禁止新加坡移出產線。

究竟孰是孰非？有無誤會？以何晶的總理夫人身分，她當然了解自己發言的分量與影響，加上台、星兩國長久深厚的關係，考慮到雙方民意的感受，所以才會在臉書上欲言又止，以「呃」字讓人自行想像，不料卻引發後來網路上的巨大爭議。

她在臉書上的再回應，則更顯高明。她並沒有針對事件原委的誰是誰非，直接做出實質的釐清或抗辯，因為可以預見無論答案為何，都可能引發星、台兩地網民沒完沒了的纏鬥。因此她拉高層次，以感性、乃至用「呃」字再幽自己一默的網路語言，感謝對方、提醒大家，訴求兩國民意的團結與支持。話說到這個分上，如果還有人要挑毛病並找碴，那就顯得小氣無聊了。

新加坡是亞洲最後一個與我維持邦交的國家，過去李光耀與兩蔣情誼深厚，台、星兩國關係緊密，尤其在兩岸關係上格外微妙。星國軍隊常年在台灣低調培訓，卻同時和中國密切往來，且多年來重要的兩岸公開或祕密會議，都選擇在兩岸都信任的新加坡舉辦，美國也默許不反對。

陳水扁執政時，新加坡外長在聯合國大會上公開支持「一個中國」，曾遭我外交部長陳唐山以「一個鼻屎大的國家」、「扶中國的LP」等不雅詞彙批評，使兩國關係陷入低谷；但在人口與面積上比台灣小很多的星國，除了一直是國際關係中的重要角色，始終與台灣在各項雙邊議題上密切合作，雙方人民往來也極為密切。因此外交部才會在網路爆出民粹風潮時，趕緊出面滅火，呼籲大家珍惜台、星兩國得來不易的長遠邦誼。

然而，除了何晶，還有譚德塞，然後還有誰？這種惡性循環難道將是永難止息的夢魘？因為台灣的網軍實在太過凶悍恐怖，網路生態在意識形態、政治操弄下變得毫無理性，完全失控，這恐怕是以培養、導引網軍而獲得巨大政治利益的民進黨，當初所無法預估的嚴重後果。鍵盤之後可能是被豢養、有組織的網軍，或是完全不受控、也不負責的酸民，蔡政府雖然沒有對譚德塞說出種族歧視的言語，但副總統層級的直接批評難道沒有帶風向的責任？除了享受眼前的利益，事後就可以完全撇清嗎？更不怕已有徵兆的反噬嗎？

台灣當前最大的兩個問題，一是網軍的霸凌橫行無阻，而且無所不在，現在更從國內蔓延到國際，還自以為天下無敵、誰與爭鋒。問題是，何晶、譚德塞可不是韓國瑜，台灣內部的政治鬥爭或可操控獨霸，但這一套用到複雜的國際環境，可就貽笑大方、後患無窮！另一個就是台灣是玻璃心，根本患了公主病，以此次全球防疫來看，表現出來的就是我們很努力防疫，而且績效卓越，所以不能說我任何的壞話，有道理、沒道理都不能批評！而且我一直被欺負！我委屈！所以你要讓我！

網軍不能縱容，少數網軍更不代表台灣，台灣畢竟是個人情濃厚的社會，但政府如果網軍化、網軍思維，那就是國家與社會真正的災難了！民進黨已經兩度執政，現在更是完全掌握行政與立法兩大系統，絕對不能撇清該有的責任，甚至還佯裝自己是受害者。侵蝕台灣民主生機與國際空間的暗黑勢力，正在步步進逼，難道還裝傻？呃？